Коломойський готується до переділу енергетичного ринку - Хелен Раш

Відтермінування із запуском ринку електроенергії загрожує Україні скороченням співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями і політичними партнерами країни, що може призвести до розвороту у зовнішній політиці у бік Росії. Про це написала Хелен Раш на сторінках Talk Finance, повідомляє Апостроф.

У своїй статті автор зазначає, що лібералізація енергоринку має вирішальне значення для міжнародних зобов'язань України, оскільки вона є одним з положень Третього енергопакету. Але в Україні є лобісти, зацікавлені в збереженні контролю ринку, серед яких близький до нового президента олігарх Ігор Коломойський.

"Будучи власником найбільшого заводу з виробництва феросплавів в Європі, він зацікавлений у контролі ринку електроенергії. Заводи феросплавів споживають величезну кількість електроенергії. Ігоря Коломойського цікавлять найнижчі ціни для його заводів. Це суперечить лібералізації енергетичного ринку, запланованої на 1 липня 2019 року. Тому Ігор Коломойський робить все, щоб відкласти або скасувати імплементацію Європейського третього енергетичного пакету", - вважає Раш.

Вона вважає, що для того, щоб перехитрити представників ЄС, лобісти цього рішення подадуть відстрочку як необхідність внесення "незначних виправлень", в той час як істинне їх намір - торпедувати всю реформу.

"Повернення до практики державного регулювання енергетики розв'яже Коломойському руки для реалізації його далекосяжних ділових інтересів. Вибірково встановивши більш низькі ціни для енергоємних компаній, він отримає інструмент для корпоративного шантажу і вимагання. На даний момент його команда заявила, що має намір отримати контроль над незалежним регулятором енергетики - НКРЕКУ. Для цих цілей планується оголошена зміна керівництва Антимонопольного комітету, дозвіл якого вимагається для проведення масштабної реконфігурації енергетичного та промислового ринків", - зазначила автор статті.

Раш вважає, що наслідками таких дій, несумісних з європейською практикою, буде скорочення співробітництва України з фінансовими і політичними партнерами, що приведе до дефолту, і розвороту в бік Росії.

"У розпачі керівництво країни може бути змушене звернутися за новими кредитами до Російської Федерації. Це не обійдеться без додаткових умов. Відбудуться полярні зміни у зовнішній політиці України. Зусилля щодо європейської інтеграції будуть марними. Це може призвести до глибоких наслідків у ЄС в цілому", - прогнозує автор.