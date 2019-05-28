підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 травня 2019, вівторок, 16:02 378
Політика 2019-05-28T18:30:04+03:00
Українські Новини
Коломойський готується до переділу енергетичного ринку - Хелен Раш

Коломойський готується до переділу енергетичного ринку - Хелен Раш

Відтермінування із запуском ринку електроенергії загрожує Україні скороченням співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями і політичними партнерами країни, що може призвести до розвороту у зовнішній політиці у бік Росії. Про це написала Хелен Раш на сторінках Talk Finance, повідомляє Апостроф.

У своїй статті автор зазначає, що лібералізація енергоринку має вирішальне значення для міжнародних зобов'язань України, оскільки вона є одним з положень Третього енергопакету. Але в Україні є лобісти, зацікавлені в збереженні контролю ринку, серед яких близький до нового президента олігарх Ігор Коломойський.

"Будучи власником найбільшого заводу з виробництва феросплавів в Європі, він зацікавлений у контролі ринку електроенергії. Заводи феросплавів споживають величезну кількість електроенергії. Ігоря Коломойського цікавлять найнижчі ціни для його заводів. Це суперечить лібералізації енергетичного ринку, запланованої на 1 липня 2019 року. Тому Ігор Коломойський робить все, щоб відкласти або скасувати імплементацію Європейського третього енергетичного пакету", - вважає Раш.

Вона вважає, що для того, щоб перехитрити представників ЄС, лобісти цього рішення подадуть відстрочку як необхідність внесення "незначних виправлень", в той час як істинне їх намір - торпедувати всю реформу.

"Повернення до практики державного регулювання енергетики розв'яже Коломойському руки для реалізації його далекосяжних ділових інтересів. Вибірково встановивши більш низькі ціни для енергоємних компаній, він отримає інструмент для корпоративного шантажу і вимагання. На даний момент його команда заявила, що має намір отримати контроль над незалежним регулятором енергетики - НКРЕКУ. Для цих цілей планується оголошена зміна керівництва Антимонопольного комітету, дозвіл якого вимагається для проведення масштабної реконфігурації енергетичного та промислового ринків", - зазначила автор статті.

Раш вважає, що наслідками таких дій, несумісних з європейською практикою, буде скорочення співробітництва України з фінансовими і політичними партнерами, що приведе до дефолту, і розвороту в бік Росії.

"У розпачі керівництво країни може бути змушене звернутися за новими кредитами до Російської Федерації. Це не обійдеться без додаткових умов. Відбудуться полярні зміни у зовнішній політиці України. Зусилля щодо європейської інтеграції будуть марними. Це може призвести до глибоких наслідків у ЄС в цілому", - прогнозує автор.
Архів
Новини
Більшість учасників готові до введення ринку 1 липня, якщо хтось не готовий, треба розбиратися, – "Енергоатом" 18:28
Російський хокеїст отримав громадянство України від Зеленського 18:11
McDonald's хоче впровадити в українській мережі штучний інтелект 17:58
Саакашвілі завтра планує прилетіти до "Борисполя" з Варшави 17:45
Вбивство Гандзюк: суд у Дніпропетровській області почне розглядати справу на початку червня 17:44
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією" 14:05
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok