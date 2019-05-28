Київстар підключив до 4G зв’язку 115 населених пунктів у 10 областях

Національний телеком оператор підключив до мережі швидкісного мобільного інтернету 115 населених пунктів, де проживає понад 200 тисяч чоловік. Абонентам, що користуються USIM-картками і 4G – смартфонами з 28 травня 2019 року надано бонусні 10 тисяч мегабайтів для мобільного інтернету, що можуть бути використані протягом 30 днів.

Можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом в мережі 4G з’явилась у мешканців населених пунктів Приазовське, Голованівськ, Маньківка, Горошова, Заліщики, Побузьке, та ін.

Завдяки збільшенню території 4G мережі, доступ до нових технологій мобільного зв’язку Київстар вже отримали мешканці 6109 населених пунктів, де проживає 27,7 млн чоловік, або 66,7% населення України.

Олександр Комаров, президент Київстар: «Цифровізація – потужний драйвер змін нашого часу, що впливає не тільки на спосіб життя людей, але й роботу бізнесу, підвищує ефективність праці та створює нові можливості розвитку. Наша компанія оновлює телеком інфраструктуру, будує мережі 4G, щоб громадяни України могли користуватись технологіями світового рівня. Так, за 2018 рік і 1 квартал 2019 року Київстар інвестував у розвиток 4G понад 8 млрд гривень».

Абоненти Київстар вже оцінили переваги нових технологій. Можливостями 4G скористалось понад 5 млн абонентів, а обсяги дата-трафіку в мережі Київстар у 1 кварталі 2019 року досягли 219 Петабайтів, удвічі більше, ніж рік тому.

Збільшення використання абонентами мобільного інтернету компанія пояснює доступними тарифами з безлімітним доступом до основних інтернет-сервісів, а також високою якістю зв’язку. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженні за 2018 рік міжнародної компанії Ookla.

Щоб почати користуватись 4G абоненту необхідно мати смартфон, що підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно, у будь-якому з магазинів Київстар.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Національний телеком оператор підключив до мережі швидкісного мобільного інтернету 115 населених пунктів, де проживає понад 200 тисяч чоловік. Абонентам, що користуються USIM-картками і 4G – смартфонами з 28 травня 2019 року надано бонусні 10 тисяч мегабайтів для мобільного інтернету, що можуть бути використані протягом 30 днів.

Можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом в мережі 4G з’явилась у мешканців населених пунктів Приазовське, Голованівськ, Маньківка, Горошова, Заліщики, Побузьке, та ін.

Завдяки збільшенню території 4G мережі, доступ до нових технологій мобільного зв’язку Київстар вже отримали мешканці 6109 населених пунктів, де проживає 27,7 млн чоловік, або 66,7% населення України.

Олександр Комаров, президент Київстар: «Цифровізація – потужний драйвер змін нашого часу, що впливає не тільки на спосіб життя людей, але й роботу бізнесу, підвищує ефективність праці та створює нові можливості розвитку. Наша компанія оновлює телеком інфраструктуру, будує мережі 4G, щоб громадяни України могли користуватись технологіями світового рівня. Так, за 2018 рік і 1 квартал 2019 року Київстар інвестував у розвиток 4G понад 8 млрд гривень».

Абоненти Київстар вже оцінили переваги нових технологій. Можливостями 4G скористалось понад 5 млн абонентів, а обсяги дата-трафіку в мережі Київстар у 1 кварталі 2019 року досягли 219 Петабайтів, удвічі більше, ніж рік тому.

Збільшення використання абонентами мобільного інтернету компанія пояснює доступними тарифами з безлімітним доступом до основних інтернет-сервісів, а також високою якістю зв’язку. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженні за 2018 рік міжнародної компанії Ookla.

Щоб почати користуватись 4G абоненту необхідно мати смартфон, що підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно, у будь-якому з магазинів Київстар.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.