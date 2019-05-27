Газета "Сьогодні" не буде скорочувати російськомовний тираж через закон про функціонування української мови

Газета "Сьогодні" не має наміру скорочувати російськомовний тираж у зв'язку з набранням чинності норми закону про функціонування української мови для друкованих ЗМІ 16 січня 2022 року.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила головний редактор газети "Сегодня" Ольга Гук-Дрьоміна.

"Однозначно ми не будемо скорочувати російськомовний тираж з бажання заощадити. Ми збережемо в повній мірі тираж, який розкуповують читачі, на тій мові, яку вони обирають", - сказала вона.

При цьому вона додала, що вважає перехідний період в 2,5 року достатнім.

"Так, нас радує, що національним друкованим ЗМІ дали можливість адаптуватися – 30 місяців, тобто два з половиною роки. Як мовиться, або віслюк здохне, або падишах. Що буде через кілька років? Я думаю, що тиражі друкованих видань збережуть тенденцію до скорочення. І якщо таких гігантів галузі, як ми, це торкнеться не так відчутно, то невеликі видання просто позакриваються", - сказала Гук-Дрьоміна.

Разом з тим вона зазначила, що державі важливо встигнути зберегти друковану галузь до того, як видавці розоряться.

Головний редактор додала, що ніхто з видавців ніколи не буде проти одержання нової аудиторії, але тиск і регламенти зводять нанівець весь позитив.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

15 травня закон підписав Президент Перт Порошенко, а сам закон за винятком деяких норм набуде чинності 16 липня.

Згідно із законом дозволено видавати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, тільки за умови одночасного випуску аналогічного тиражу українською мовою з 16 січня 2022 року.