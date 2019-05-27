Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією"

Вимоги західних експертів до президента України Володимира Зеленського щодо посилення боротьби з корупцією і їх вимоги щодо ліквідації спецпідрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю є взаємовиключними. Бо неможливо однією рукою долати корупцію в країні, а іншою ліквідовувати структуру, яка бореться з корупцією ефективніше за усі інші існуючі антикорупційні органи.\r\nПро це заявил експерт з питань національної безпеки Ярослав Антоняк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.\r\nПершим призначенням, яке новообраний Президент України здійснив в національній спецслужбі, стало призначення голови партії "Слуга народу" Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.\r\n"Ще не встиг увійти до робочого кабінету новопризначений перший заступник голови СБУ Іван Баканов, як "реформатори" вже вкотре почали піднімати питання про необхідність проведення в українській спецслужбі інституційної реформи, яка б позбавила її виконання "непритаманних" функцій. Причиною такої активізації стала заява заступника голови представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн, яка висловила думку про те, що Служба безпеки України повинна бути позбавлена нинішніх функцій у сфері "економічної та організованої злочинності", додавши, що "зазвичай це непритаманні функції в західних країнах для служб безпеки", - зазначив він.\r\n"Саме ГУ БКОЗ СБУ (відділ "К") безуспішно намагалися ліквідувати протягом останніх 5 років усі так звані реформатори і антикорупціонери. Разом з тим, результати роботи спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю кажуть не лише про те, що він є надзвичайно ефективний, а й про те, що Головне управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю є однією з найсильніших і найфаховіших структурних одиниць української спецслужби", - заявив Антоняк.\r\n"Слід зазначити, що всі ці спроби зазнали краху, в тому числі, завдяки ефективній роботі спецпідрозділу СБУ під керівництвом генерал-полковника Павла Демчини, який нещодавно пішов у відставку. Надзвичайно високі результати роботи Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю за останніх 4 роки відзначили експерти не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема, в середовищі іноземних спецслужб та Європейському парламенті", - підкреслив експерт.\r\nНа думку Антоняка, президент Зеленський, вочевидь, провівши попередні консультації з фахівцями, для демонстрації поступу і досягнення результатів в боротьбі з корупцією, прийняв вірне, по своєму, рішення, призначивши на посаду першого заступника голови СБУ - начальника ГУ БКОЗ надзвичайно близького йому Івана Баканова. І відразу отримав неприємний сигнал від бажаючих реформувати СБУ, які наполягають на ліквідації потужного інструменту боротьби з корупцією і оргзлочинністю, який сьогодні є в руках президента.\r\n"Без сумніву, президенту Зеленському слід звернути увагу на той факт, що не лише українські "грантожери", а й європейські консультанти лукавлять, кажучи про те, що боротьба з корупцією та оргзлочинністю - це непритаманна функція для спецслужб західних країн. Окремі спецслужби західних країн не лише виявляють корупційні злочини та ведуть боротьбу з організованими злочинними групами, а й провадять слідство у вказаних категоріях справ", - заявив він.\r\nЯк підкреслив Антоняк, сьогодні критично необхідно зберегти підготований кадровий склад та оперативне ядро спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ.\r\n"Немає жодних сумнівів в тому, що команді новообраного Президента доведеться попрацювати з реформою національної спецслужби для її підсилення. Проте робити це повинні не "консультанти" та "антикорупціонери" без профільної освіти та досвіду роботи, котрі уявили себе фахівцями в такій чутливій темі як діяльність спецслужб, а зовсім інші люди і на зовсім інших принципах", - резюмував експерт.