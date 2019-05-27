Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією"

Вимоги західних експертів до президента України Володимира Зеленського щодо посилення боротьби з корупцією і їх вимоги щодо ліквідації спецпідрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю є взаємовиключними. Бо неможливо однією рукою долати корупцію в країні, а іншою ліквідовувати структуру, яка бореться з корупцією ефективніше за усі інші існуючі антикорупційні органи.

Про це заявил експерт з питань національної безпеки Ярослав Антоняк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Першим призначенням, яке новообраний Президент України здійснив в національній спецслужбі, стало призначення голови партії "Слуга народу" Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

"Ще не встиг увійти до робочого кабінету новопризначений перший заступник голови СБУ Іван Баканов, як "реформатори" вже вкотре почали піднімати питання про необхідність проведення в українській спецслужбі інституційної реформи, яка б позбавила її виконання "непритаманних" функцій. Причиною такої активізації стала заява заступника голови представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн, яка висловила думку про те, що Служба безпеки України повинна бути позбавлена нинішніх функцій у сфері "економічної та організованої злочинності", додавши, що "зазвичай це непритаманні функції в західних країнах для служб безпеки", - зазначив він.

"Саме ГУ БКОЗ СБУ (відділ "К") безуспішно намагалися ліквідувати протягом останніх 5 років усі так звані реформатори і антикорупціонери. Разом з тим, результати роботи спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю кажуть не лише про те, що він є надзвичайно ефективний, а й про те, що Головне управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю є однією з найсильніших і найфаховіших структурних одиниць української спецслужби", - заявив Антоняк.

"Слід зазначити, що всі ці спроби зазнали краху, в тому числі, завдяки ефективній роботі спецпідрозділу СБУ під керівництвом генерал-полковника Павла Демчини, який нещодавно пішов у відставку. Надзвичайно високі результати роботи Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю за останніх 4 роки відзначили експерти не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема, в середовищі іноземних спецслужб та Європейському парламенті", - підкреслив експерт.

На думку Антоняка, президент Зеленський, вочевидь, провівши попередні консультації з фахівцями, для демонстрації поступу і досягнення результатів в боротьбі з корупцією, прийняв вірне, по своєму, рішення, призначивши на посаду першого заступника голови СБУ - начальника ГУ БКОЗ надзвичайно близького йому Івана Баканова. І відразу отримав неприємний сигнал від бажаючих реформувати СБУ, які наполягають на ліквідації потужного інструменту боротьби з корупцією і оргзлочинністю, який сьогодні є в руках президента.

"Без сумніву, президенту Зеленському слід звернути увагу на той факт, що не лише українські "грантожери", а й європейські консультанти лукавлять, кажучи про те, що боротьба з корупцією та оргзлочинністю - це непритаманна функція для спецслужб західних країн. Окремі спецслужби західних країн не лише виявляють корупційні злочини та ведуть боротьбу з організованими злочинними групами, а й провадять слідство у вказаних категоріях справ", - заявив він.

Як підкреслив Антоняк, сьогодні критично необхідно зберегти підготований кадровий склад та оперативне ядро спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ.

"Немає жодних сумнівів в тому, що команді новообраного Президента доведеться попрацювати з реформою національної спецслужби для її підсилення. Проте робити це повинні не "консультанти" та "антикорупціонери" без профільної освіти та досвіду роботи, котрі уявили себе фахівцями в такій чутливій темі як діяльність спецслужб, а зовсім інші люди і на зовсім інших принципах", - резюмував експерт.