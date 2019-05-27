Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів

Державна судова адміністрація (ДСА) констатує дефіцит суддів.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив голова ДСА Зеновій Холоднюк.

"Основний недолік – дефіцит суддівських кадрів. З 2015 року ми втратили більше 3 тис. висококваліфікованих суддів. Професіонали своєї справи, на жаль, йдуть у відставку", - сказав він.

За його словами, загальна чисельність суддів у всіх судах на даний момент становить 6345 посад, з яких фактично 5183 зайнятих.

"Тобто вакантними залишаються 1159 суддівських посад. Є ще одна цифра - це судді у штаті, але у них закінчився перший п'ятирічний термін, закінчилися повноваження, вони не відправляють правосуддя, і фактично їх кількість становить 964 судді, а навантаження на інших суддів тільки зростає. Якщо взяти апеляційні суди, то на сьогоднішній день є 162 судді, які або не пройшли кваліфікаційне оцінювання, або пройшли його, але з невідомих причин не переведені в нові суди в апеляційних округах. Проте, всі вони без винятку, заробітну плату отримували і отримують", - зазначив Холоднюк.

Він додав, що на даний момент триває реорганізація місцевих судів і створення окружних.

Як повідомляли Українські Новини, Любомльський районний суд Волинської області припинив роботу через відсутність суддів.

Раніше Яремчанський міський суд Івано-Франківської області припинив роботу з-за відсутності суддів.

У червні 2018 року брак суддів становив майже 2,4 тис. осіб, найбільше вакансій - у Херсоні та Білої Церкви.