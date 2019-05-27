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27 травня 2019, понеділок, 12:00 18
Судова влада 2019-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів

Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів

Державна судова адміністрація (ДСА) констатує дефіцит суддів.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив голова ДСА Зеновій Холоднюк.

"Основний недолік – дефіцит суддівських кадрів. З 2015 року ми втратили більше 3 тис. висококваліфікованих суддів. Професіонали своєї справи, на жаль, йдуть у відставку", - сказав він.

За його словами, загальна чисельність суддів у всіх судах на даний момент становить 6345 посад, з яких фактично 5183 зайнятих.

"Тобто вакантними залишаються 1159 суддівських посад. Є ще одна цифра - це судді у штаті, але у них закінчився перший п'ятирічний термін, закінчилися повноваження, вони не відправляють правосуддя, і фактично їх кількість становить 964 судді, а навантаження на інших суддів тільки зростає. Якщо взяти апеляційні суди, то на сьогоднішній день є 162 судді, які або не пройшли кваліфікаційне оцінювання, або пройшли його, але з невідомих причин не переведені в нові суди в апеляційних округах. Проте, всі вони без винятку, заробітну плату отримували і отримують", - зазначив Холоднюк.

Він додав, що на даний момент триває реорганізація місцевих судів і створення окружних.

Як повідомляли Українські Новини, Любомльський районний суд Волинської області припинив роботу через відсутність суддів.

Раніше Яремчанський міський суд Івано-Франківської області припинив роботу з-за відсутності суддів.

У червні 2018 року брак суддів становив майже 2,4 тис. осіб, найбільше вакансій - у Херсоні та Білої Церкви.

 

 

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