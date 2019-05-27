підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 11:15 407
Політика 2019-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Нардеп Сажко пропонує повернути домашнім СЕС "зелений" тариф

Нардеп Сажко пропонує повернути домашнім СЕС "зелений" тариф

У Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (рег.номер10318-2). Він дозволить повернути "зелені" тарифи приватним домогосподарствам на СЕС, потужність яких не перевищує 30 кВт. Про це повідомив автор законопроекту, народний депутат Сергій Сажко на своїй сторінці в Фейсбук. 

За його словами, замість перенесення термінів введення нового ринку, який повністю готовий до запуску, депутати повинні зайнятися усуненням законодавчих прогалин в сфері "зеленої" енергетики.

"Згідно з даними Держенергоефективності, на кінець 2018 року, в Україні налічувалося близько 7500 приватних домогосподарств, які використовують сонячні електростанції. Для порівняння, в 2014 їх кількість налічувала близько 20. А зараз, у зв'язку з правовою прогалиною, тисячі українських сімей втратили можливість отримувати зелений тариф на СЕС, розміщені на землі, а не дахах", - повідомив депутат, аргументуючи свою ініціативу.

А також зазначив, що не дивлячись на безліч дискусій з цього питання, рішення так ніхто і не запропонував. І закликав колег по парламенту підтримати його ініціативу щодо повернення домогосподарствам права на "зелений" тариф.

Як раніше повідомлялося, 25 квітня цього року Верховна Рада України прийняла проект закону за новою системою підтримки відновлюваної енергетики ("Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" - 8449-д від 5 грудня 2018 року).

За допомогою механізму "зелених" аукціонів нова система підтримки повинна збалансувати інтереси споживачів електричної енергії та учасників ринку, забезпечивши подальший розвиток відновлюваної енергетики та зменшивши зростання фінансового навантаження на кінцеву ціну електроенергії. На прийнятті цього закону наполягав Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Критику ряду депутатів викликала поправка №24, запропонована Олександром Домбровським, яка позбавляє домашні електростанції, розташовані на землі, права на отримання "зеленого" тарифу.

Більше новин про: Електроенергія Сергій Сажко

Архів
Новини
Уряд обрав найкращий варіант захисту населення при переході до нового ринку електроенергії, - Плачков 13:01
Рівненська АЕС відключила енергоблок №3 через несправність 13:00
МАУ забула автобус з пасажирами в аеропорту Києва і запропонувала натомість нічний автобус 12:57
Державний борг у квітні збільшився на $1 млрд 12:56
Прокуратура Херсона виявила порушення у діях суддів Апеляційного суду, - ЗМІ 12:41
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту 13:29 Відео
Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси за два дні 15:25
Кабміну пропонують ліквідувати управління внутрішньої безпеки ДФС, - ЗМІ 09:23 Документ
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
На виборах до Європарламенту у Великобританії лідирує партія прихильників Вrexit 08:20
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok