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27 травня 2019, понеділок, 10:25 13
Економіка 2019-05-27T13:15:04+03:00
Українські Новини
Після вихідних долар знову подорожчав

Після вихідних долар знову подорожчав

Валюта, долар, гривня
Валюта, долар, гривня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 травня на 2 коп. до 26,4894 UAH/USD, курс купівлі - на 2,37 коп. до 26,1833 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 5,04 коп. до 29,2164 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,09% до 29,7079 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1833 26,4894 29,2164 29,7079 3,65 4,18
Максимальний 26,3000 26,7000 29,4000 29,9000 3,99 5,00
Мінімальний 26,0000 26,3500 28,8500 29,4900 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6.

Також перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.

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