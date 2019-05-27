Після вихідних долар знову подорожчав

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 травня на 2 коп. до 26,4894 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,37 коп. до 26,1833 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 5,04 коп. до 29,2164 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 3,09% до 29,7079 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1833\r\n26,4894\r\n29,2164\r\n29,7079\r\n3,65\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3000\r\n26,7000\r\n29,4000\r\n29,9000\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3500\r\n28,8500\r\n29,4900\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6.\r\nТакож перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.