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26 травня 2019, неділя, 13:40 216
Політика 2019-05-26T14:45:01+03:00
Українські Новини
Стабільні тарифи на електроенергію для населення залишаться протягом 1,5 року, – Чех

Стабільні тарифи на електроенергію для населення залишаться протягом 1,5 року, – Чех

Завдяки покладанню спец.зобов’язань по субсидування населення на "Енергоатом" та "Укргідроенерго" тарифи на електроенергію для населення залишаться на нинішньому рівні щонайменше протягом 1,5 року. Про це в ефірі телеканалу News One заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

"Сьогодні тарифи на електричну енергію, що відпускається населенню, стримуються. Є крос-субсидування за рахунок тарифів юридичних осіб. Люди хочуть знати, як довго будуть в ліберальному ринку тарифи для населення стримуватися. Не менше ніж півтора року, якщо виходити з проекту постанови Кабміну про покладання спеціальних обов’язків (послуги загальносуспільного інтересу, PSO - Public Service Obligation – ред.)" - вважає С.Чех.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало покласти на компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні зобов'язання з постачання електроенергії населенню до 31 грудня 2020 року, щоб забезпечити стабільність тарифу на електроенергію для населення в умовах функціонування з 1 липня 2019 року нового оптового ринку електроенергії.

"Я вважаю, що пропозиції, що були подані до уряду, працездатні, вони вирішують проблему. Генеруючі компанії, в складі якої електростанції, що працюють на вугіллі, в них висока собівартість - у "Західенерго", "Дніпроенерго", "Донбасенерго". І покладання спеціальних обов’язків на ці компанії приведе до збільшення ціни електроенергії. Спеціальним обов’язком є продати певну кількість електроенергії за ціною, що не менша, ніж собівартість. В "Енергоатому" собівартість низька, в "Укргідроенерго" паливної складової взагалі немає, там дуже низька собівартість" - стверджує експерт.

Нагадаємо, представник "Енергоатому" під час круглого столу, присвяченого запуску нового ринку електроенергії, заявив, що компанія виступає за введення реформи з 1 липня 2019 року та готова забезпечити, щоб відкриття оптового ринку не вплинуло на тарифи для населення. "Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення" – заявив 16 травня генеральний директор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін.

Більше новин про: Сергій Бедін НАЕК "Енергоатом" Сергій Чех

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