Стабільність тарифів для населення має підтримати атомна та гідроенергія, – експерт

Покладання спецзобов’язань з метою субсидування населення (послуги загальносуспільного інтересу, PSO - Public Service Obligation) на підприємства теплової генерації підвищить тарифи на електроенергію.

Про це в ефірі "Телеканалу 112" заявив Президент "Першої енергетичної асоціації України Василь Котко.

Коментуючи пропозиції окремих політиків про покладання PSO на теплову генерацію, Котко охарактеризував це як відвертий популізм.

"Абсолютно чіткий популізм. Ніякого відношення до економіки це не має. Ніякої логіки тут немає. Це все одно, що у бідняка вимагати, щоб він ще благодійністю займався. Справа в тому, що теплова генерація, ТЕС, у них і зараз собівартість і ціни високі. Чому? Тому що працюють на вугіллі. Або, наприклад, ТЕЦ працюють на газі – у них ще вищі ціни. Компанії, що виробляють електроенергію на ТЕС, теплових електростанціях, у них рентабельність невисока" - стверджує Котко.

На переконання В.Котко покладання PSO на підприємства теплової генерації, які мають високу собівартість через те, що вироблять електроенергію з вугілля та природного газу, матиме наслідком зростання цін на електроенергію.

Експерт вважає економічно обґрунтованим покласти PSO на підприємства атомної та гідроенергетики, які мають низьку собівартість виробництва, й після запуску ринку електроенергії з 1 липня зможуть продавати електроенергію споживачам напряму, внаслідок чого прибуток цих підприємств збільшиться.

"В "Енергоатому" з'явиться ресурс. В "Укргідроенерго" те ж саме. В цьому (покладання PSO на "Енергоатом" та "Укргідроенерго" - ред.) економічна логіка є" - вважає В.Котко.

Нагадаємо, державна компанія "Енергоатом", найбільший виробник електроенергії в країні, заявила про готовність субсидіювати населення за рахунок свого прибутку після введення з 1 липня другого етапу енергореформи.

"Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення", - заявив під час круглого столу, присвяченого запуску нового енергоринку генеральний директор ВП "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін.

З 1 липня набуває чинності Закон "Про ринок електричної енергії", згідно якого розпочнеться другий етап реформи енергосектору - запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.