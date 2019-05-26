В Ірпені скасували 10000 декларацій з лікарями. НСЗУ проведе перерахунок виплачених коштів

Національна служба здоров’я України деактивувала в електронній системі 10244 декларації про вибір лікаря, які підписали мешканці Ірпеня із комунальним закладом “Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ірпінської міської ради. Про це сказано в роз’ясненні на Facebook сторінці НСЗУ .

У службі відзначили, що оскільки на основі даних із системи лікувальні заклади отримують фінансування за прийнятих пацієнтів, то в НСЗУ регулярно здійснюють верифікацію даних у електронній системі, аби уникнути подвійної оплати, деактивувати облікові записи померлих тощо.

Перевірку в Ірпені влаштували через звернення законного представника дитини, який намагався оформити на неї декларацію і виявив, що вона уже заповнена в іншому закладі.

Відповідну верифікацію було здійснено в квітні 2019 року. Було опрацьовано 16703 декларації. “За результатами звірки було встановлено, що 10 244 декларацій були подані з порушеннями Порядку, затвердженого наказом МОЗ № 503”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, деякі примірники декларацій не були взагалі видруковані з електронної системи охорони здоров’я; більша частина видрукованих декларацій не містили підпису пацієнта. Частина декларацій були заповнені не за встановленою формою; частина - заповнені не в електронній системі охорони здоров’я, а “від руки”, що суперечить вимогам Порядку.

“Такі порушення можуть свідчити про те, що деякі пацієнти насправді могли не обирати лікарів зазначеного медичного закладу. Отже, їхнє право на вільний вибір лікаря було порушено. Для встановлення таких випадків відповідні матеріали будуть направлені до правоохоронних органів”, - відзначають в НСЗУ.

В ході аналізу декларацій комісія додатково виявила допущення помилок у персональних даних пацієнтів; підписання одним підписом 4 та більше декларацій різних пацієнтів; підписання декларації одного і того ж пацієнта різними підписами; внесення некоректних даних у розділі “законний представник пацієнта” у деклараціях дітей.

“Зазначені помилки можуть призводити до перешкоджання або навіть неможливості пацієнтами скористатись правом на медичну допомогу, зокрема: перешкоди при створенні електронного рецепту та його відпуску, формування електронної карти пацієнта з помилками у персональних даних, у подальшому - отримання електронного направлення до закладів, що надають спеціалізовану амбулаторну чи стаціонарну медичну допомогу”, - підкреслили в НСЗУ.

Адміністрація закладу надала пояснення про вчинені порушення, але декларації з порушенням залишались активними в електронній системі, а отже порушення не було виправлено. Тому 16 травня було прийнято рішення про деактивацію в електронній системі охорони здоров‘я 10 244 декларацій про вибір лікарів. Також НСЗУ здійснить перерахунок коштів, уже виплачених за ці декларації.

У коментарях користувачі відзначають, що мешканцям Ірпеня слід перевірити, чи їхня декларація не потрапила під деактивацію та в разі необхідності перепідписати її заново.