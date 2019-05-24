Лещенко допитала прокуратура

Генеральна прокуратура допитала депутата Верховної Ради Сергія Лещенка (позафракційний), хоча раніше він заперечував отримання повісток на допит.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Так, він був на допиті, - сказав Горбатюк.

За словами начальника управління спецрозслідувань, допит відбувся 23 травня.

Лещенко дав свідчення у справах, в яких фігурує колишній радник екс-Президента Віктора Януковича Пол Манафорт, в тому числі у справі так званої "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Як повідомляли Українські Новини, у Трампа радять Зеленському позбавитися від Коломойського і Лещенко.

Адвокат Трампа Джуліані, коментуючи свою відмову їхати в Україну, заявив, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги президента (Трампа, - ред.), в окремих випадках - США. Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію" (Партії регіонів. - Ред.), яка виявилася фейком і ніколи не використовувалася" і зіграла на руку Хілларі Клінтон і призвела до відставки екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.