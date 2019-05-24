підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 травня 2019, пʼятниця, 14:52 27
Політика 2019-05-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
Лещенко допитала прокуратура

Лещенко допитала прокуратура

Лещенко. Фото: facebook/leshchenko.ukraine
Лещенко. Фото: facebook/leshchenko.ukraine

Генеральна прокуратура допитала депутата Верховної Ради Сергія Лещенка (позафракційний), хоча раніше він заперечував отримання повісток на допит.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Так, він був на допиті, - сказав Горбатюк.

За словами начальника управління спецрозслідувань, допит відбувся 23 травня.

Лещенко дав свідчення у справах, в яких фігурує колишній радник екс-Президента Віктора Януковича Пол Манафорт, в тому числі у справі так званої "Чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Як повідомляли Українські Новини, у Трампа радять Зеленському позбавитися від Коломойського і Лещенко.

Адвокат Трампа Джуліані, коментуючи свою відмову їхати в Україну, заявив, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги президента (Трампа, - ред.), в окремих випадках - США. Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію" (Партії регіонів. - Ред.), яка виявилася фейком і ніколи не використовувалася" і зіграла на руку Хілларі Клінтон і призвела до відставки екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Більше новин про: Прокуратура Сергій Лещенко Допит

Архів
Новини
Ринок електроенергії необхідно вводити своєчасно, – експерт Котко 17:45
Я в опозиції до Зеленського і виходжу з переговорів з РФ, - Медведчук 17:19
Епіфаній заперечує конфлікт з Філаретом та заявляє про його конфлікт з усією ПЦУ 16:49
Все більше депутатів хочуть декриміналізації конопель 16:45
"Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів 16:28
більше новин
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах 13:31
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр 12:35
більше новин
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради 00:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok