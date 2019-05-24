З'їздив до Бельгії під виглядом бізнесмена: генпрокуратура відкрила справу на голову Черкаського апеляційного суду

З'їздив до Бельгії під виглядом бізнесмена: генпрокуратура відкрила справу на голову Черкаського апеляційного

Генеральна прокуратура підозрює голову Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка в підробці документів для отримання Шенгенської візи і поїздки в Бельгію.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Вказано, що Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому, серед іншого, розслідуються факти підробки та використання посадовими особами судової гілки влади Черкаської області офіційних документів.

Наголошується, що Бабенко з 2012 року по даний час займає посаду голови Апеляційного суду Черкаської області.

Таким чином він, будучи суддею, не міг займати інші оплачувані посади і займатися підприємницькою діяльністю.

"У той же час встановлено, що 20.12.2016 Бабенко, будучи суддею, з метою отримання багаторазової Шенгенської візи надав до Посольства Королівства Бельгія в Україні документи з неправдивою інформацією про своє місце роботи, і місце роботи своєї дружини, а також про мету поїздки в країни Шенгенської зони", - сказано в матеріалах суду.

Зокрема, суддя подав анкети для отримання Шенгенської візи для себе і дружини, в яких неправдиво вказані дані про їх місце роботи і посади, а також мету поїздки.

Так, встановлено, що Бабенко подав довідку ТОВ «Оріон-Гласс СК» (Черкаси, Україна) про те, що нібито працює юристом цього підприємства і має заробітну плату в розмірі 550 євро в місяць.

Також він подав довідку, що його дружина працює помічником керівника цього підприємства, і лист від компанії Glass Machinery Reconditions bvba (Бельгія) з підписом Йохана Коенена, в якому нібито підтверджується факт запрошення подружжя Бабенко в Бельгію з бізнес-метою, а також покриття витрат на їх поїздку.

Генпрокуратура зазначає, що насправді Бабенко весь час працював головою Апеляційного суду Черкаської області, а його дружина працювала в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, що, крім іншого, підтверджується відомостями Державної фіскальної служби і Пенсійного фонду.

На підставі зазначених підроблених документів 4 січня 2017 року посольством Бельгії видані багаторазові Шенгенські візи з терміном дії до 2022 роки як представникам комерційних організацій, які постійно подорожують до країн - членів зони Шенгена.

Для підтвердження бізнес-цілі поїздки в Бельгію суддя подав у посольство документи: довідку про бронювання готелю; документи, що підтверджують попередні ділові контакти (контракти) між товариством з обмеженою відповідальністю «Оріон-Гласс СК» (Черкаси) та компанією Glass Machinery Reconditions bvba (Бельгія) і документи, що підтверджують заплановане придбання зазначении українським підприємством обладнання у бельгійської компанії вартістю 10 000 євро. Встановлено, що справжнім керівником ТОВ «Оріон-Гласс СК» є один з друзів Бабенко.

Таким чином, з метою підтвердження фактів підробки документів для отримання Шенгенських віз, а також з метою підтвердження або спростування фактів поїздок подружжя Бабенко в Бельгію виникла необхідність у вилученні та експертному дослідженні оригіналів документів, поданих в бельгійське посольство.

Зазначено, що Генпрокуратура готує запит про міжнародно-правову допомогу в Бельгію.

Суд дозволив правоохоронцям вилучити в посольстві документи, надані подружжям Бабенко.

Як повідомляли Українськi Новини, в грудні 2018 року правоохоронці затримали главу Турківського районного суду Львівської області Луку Кріля за підозрою в отриманні 1 тис. євро хабаря.

В липні 2015 року правоохоронці повідомили, що невідомий вчинив спробу замаху на голову Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, прикріпивши гранату під днищем його автомобіля.