США збільшать суму фінансової підтримки України у 2020

США мають намір збільшити до 300 млн доларів фінансову підтримку безпеки в Україні у 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в США в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн доларів для надання безпеки допомоги Україні, що на 50 млн перевищує асигнування поточного року", - сказано в ньому .

Крім того, в повідомленні наголошується, що 100 млн доларів із зазначеної суми мають бути спрямовані на легальні види озброєнь.

Також США пропонує зміцнювати обороноздатність Збройних Сил України, додавши до неї кошти берегової оборони і протикорабельні ракети.

Закон про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" набуде чинності після його прийняття Сенатом і Палатою представників і підписання Президентом США.

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