Матіос відзвітував про роботу Військової прокуратури відеороликом з Данерис Таргарієн

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook звіт про діяльність Військової прокуратури, доповнивши його змонтованим відеороликом з популярного телевізійного серіалу "Гра престолів". У відеоролику вигаданий персонаж Данерис Таргарієн виголошує промову перед військовими прокурорами, відзначаючи їх особливу роль у роботі Генеральної прокуратури України.

"Серед 683 талановитих військових прокурорів у мене працює один особливо талановитий офіцер. Його ім'я Андрій Давидченко. Саме він згенерував слайди про роботу ВП ГПУ за 5 років війни (2014-2019)", – написав головний військовий прокурор.

"Але цього здалося мало. Каже, що це сухо і може бути цікаво лише вузькому колу спеців та спраглим за реальною інформацією іноземним амбасадам та їх військовим аташе. Вночі взяв та змонтував такий собі тізер до слайдів - "Данерис та ВП"). Нижче посилання і сухі цифри, за якими кров, піт і точно не солодке, як може комусь видаватися, життя та служба військових прокурорів", – додав Матіос.

У звіті Військової прокуратури йдеться, що загальна чисельність прокурорів в Україні – 11 287 осіб, з них військових прокурорів – 683 людини. Тим не менш, саме Військовою прокуратурою розслідувано 75% усіх справ, які були передані до суду.