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23 травня 2019, четвер, 11:27 373
Суспільство 2019-05-23T11:27:01+03:00
Українські Новини
Предстоятель Кіпрської церкви вважає, що "Українське питання" мають вирішувати всі Помісні церкви разом

Предстоятель Кіпрської церкви вважає, що "Українське питання" мають вирішувати всі Помісні церкви разом

"Релігійну проблему в Україні мають вирішувати всі Помісні церкви разом, а не кожна в односторонньому порядку". Про це сказав Предстоятель Кіпрської Православної церкви Архієпископ Кіпрський Хризостом II, повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на грецьке інформаційне агентство Romfea.gr.

"Одностороннє рішення не буде корисним. І результатом буде те, чого я боявся. Я міг би також прийняти рішення на користь того або іншого, але я знаходжу це неправильним. Ось чому ми цього не робили", - підкреслив Предстоятель Кіпрської Церкви.

Свої візити до Предстоятелів Елладської, Сербської і Болгарської церков він назвав успішними.

Архіпастир Кіпрської Церкви вважає справедливим, що жодна з Помісних Православних церков не зайняла позицію ні на користь Константинопольського Патріарха Варфоломія, ні на користь Предстоятеля Руської Православної церкви Патріарха Кирила. Інакше "у нас безперечно буде розкол, з математичною точністю", - пояснив Архиєпископ Хризостом.

"Церква одна, і ми всі повинні допомогти підняти її. Ми повинні плекати Православ'я як зіницю ока", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 17 травня в Предстоятель Кіпрської Православної Церкви зустрівся з Патріархом Сербським Іринеєм, 20 травня - з Предстоятелем Болгарської Православної Церкви Патріархом Неофітом, а 21 травня - з Предстоятелем Елладської Православної Церкви Архієпископом Ієронімом II.

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