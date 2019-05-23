САП вирішила не оскаржити арешт екс-командувача Нацгвардією Аллерова

Спеціалізована антикорупційна прократура (САП) вирішила не подавати апеляційну скаргу на рішення суду, який частково задовольнив її клопотання, взявши під варту колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова і встановивши заставу 4,8 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник відомства.

"Стосовно Аллерова визначилися - не подаватимемо апеляцію", - сказав він.

З його слів, немає сенсу подавати апеляцію, оскільки малоймовірно, що суд апеляційної інстанції збільшить Аллерову заставу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову.

Раніше НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".