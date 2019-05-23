підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 11:13 8
Судова влада 2019-05-23T11:57:03+03:00
Українські Новини
САП вирішила не оскаржити арешт екс-командувача Нацгвардією Аллерова

САП вирішила не оскаржити арешт екс-командувача Нацгвардією Аллерова

Спеціалізована антикорупційна прократура (САП) вирішила не подавати апеляційну скаргу на рішення суду, який частково задовольнив її клопотання, взявши під варту колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова і встановивши заставу 4,8 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник відомства.

"Стосовно Аллерова визначилися - не подаватимемо апеляцію", - сказав він.

З його слів, немає сенсу подавати апеляцію, оскільки малоймовірно, що суд апеляційної інстанції збільшить Аллерову заставу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Аллерову.

Раніше НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".

Більше новин про: САП Юрій Аллеров

Архів
Новини
Зростання економіки в Україні сповільнилося, - Світовий банк 12:22
Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду 12:13
Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату 12:02
Механізм субсидування тарифів населенню повинен бути покладений на держкомпанії за аналогією з ринком газу, - експерт 11:51
Обрушений міст через Латорицю. Фото: carpathia.gov.ua
На Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі 11:41
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік 13:39
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok