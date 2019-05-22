Масштабна пожежа біля АЗС і дев'ятиповерхівки спалахнула в Хмельницькому

22 травня в Хмельницькому спалахнула масштабна пожежа на складі з автомобільними покришками.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, передають Українські Новини.

"Об 11:12 поступило повідомлення про пожежу складу автомобільних покришок, розташованого на проспекті Миру. За підвищеним номером виклику до місця пожежі прибули 8 підрозділів ДСНС", - сказано в повідомленні.

На момент прибуття перших підрозділів вогонь охопив близько 200 кв. м складських приміщень. Існувала загроза того, що полум'я перекинеться на сусідні будівлі, припарковані автомобілі і автозаправну станцію з бензином і скрапленим газом, розташовану на відстані 30 м від складу. Крім того, в 20 м від місця пригоди знаходився 9-поверховий житловий будинок.

"Через надмірну задимленість рятувальникам довелося працювати в складі ланок газодимозахисної служби. Пожежу вдалося локалізувати об 11:40 і остаточно ліквідувати у 12:10, а також запобігти подальшому поширенню полум'я, не допустивши можливого перекидання вогню на територію АЗС", - сказано в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучалося 57 осіб особового складу на 8 одиницях пожежорятівної техніки.

Причина загоряння з'ясовується. Травмованих та загиблих в пожежі не було.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Хмельницькому горіла школа.

В 2018 вночі через пожежу у хмельницькому гуртожитку евакуювали десятки студентів.

Раніше у Києві загорілася багатоповерхівка: пожежники не змогли під'їхати через припарковані авто.