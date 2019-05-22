САП завела справу на екс-президента Порошенко

Правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенко після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого і колишнього власника компанії "Енергомережі" Дмитра Гачків. Про це повідомляє прес-служба САП.

"За результатами особистого прийому Холодницкого гр. Крючкова про правомірність дій колишнього президента, вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів ... прийнято рішення та внесено інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань", - зазначили у відомстві.

Також відомості до ЄРДР внесли щодо "керівництва деяких суб'єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".

САП зазначає, що причиною для цього послужили відомості:

щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна;

щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля;

щодо факту заволодіння посадовими особами ЗАТ "Нижньодністровському ГЕС" ВАТ "Укргідроенерго" за попередньою змовою з іншими особами майном і коштами зазначених підприємств;

зловживання службовим становищем посадовими особами ВАТ "Черкасиобленерго" і ВАТ "Азот".

Нагадаємо, що навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, - Портнов опублікував документи.

А поки він повідомив, що тоді панамський офшор Порошенко Battery investment Corp незабаром заволодів акціями акумуляторної компанії Іста-Центр, які у подальшому у нього вистачало розуму продати громадянину Російської Федерації Віктору Потапову.