"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін

НАЕК "Енергоатом" вважає за необхідне своєчасний запуск реформи ринку електроенергії, який, згідно із законодавством, повинен відбутися 1 липня 2019 року. Про це заявив генеральний директор компанії "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін на Конференції Європейської бізнес-асоціації "Реформа ринку електроенергії".

"Енергоатом", виступаємо за своєчасне введення ринку з 1 липня. З наближенням 1 липня мандраж. Насправді, нема чого боятися, все ми вже давно обговорили. Є рішення всіх питань, які необхідно вирішити. Ми дуже чекаємо ринок", - повідомив С.Бедін.

Керівник структурного підрозділу "Енергоатому" також заявив, що компанія готова, у разі необхідності, забезпечити стабільність ціни електроенергії для населення.

"Чи готові розділити участь по зниженню цін для населення, точніше, не зниженню цін, а збереженню цін в новій моделі ринку на діючому рівні. Це і передбачає проект постанови, вивішений на сайті Мінпалива, і в тому, що основними учасниками є "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Готові продавати базову електроенергію постачальникам універсальних послуг для поставки населенню", - сказав гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" С.Бедін.

Нагадаємо, з 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що включає ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед і внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.