підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 11:47 450
Економіка 2019-05-22T13:30:03+03:00
Українські Новини
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін

"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін

НАЕК "Енергоатом" вважає за необхідне своєчасний запуск реформи ринку електроенергії, який, згідно із законодавством, повинен відбутися 1 липня 2019 року. Про це заявив генеральний директор компанії "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін на Конференції Європейської бізнес-асоціації "Реформа ринку електроенергії".

"Енергоатом", виступаємо за своєчасне введення ринку з 1 липня. З наближенням 1 липня мандраж. Насправді, нема чого боятися, все ми вже давно обговорили. Є рішення всіх питань, які необхідно вирішити. Ми дуже чекаємо ринок", - повідомив С.Бедін.

Керівник структурного підрозділу "Енергоатому" також заявив, що компанія готова, у разі необхідності, забезпечити стабільність ціни електроенергії для населення.

"Чи готові розділити участь по зниженню цін для населення, точніше, не зниженню цін, а збереженню цін в новій моделі ринку на діючому рівні. Це і передбачає проект постанови, вивішений на сайті Мінпалива, і в тому, що основними учасниками є "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Готові продавати базову електроенергію постачальникам універсальних послуг для поставки населенню", - сказав гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" С.Бедін.

Нагадаємо, з 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що включає ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед і внутрішньодобовий  ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.

Більше новин про: Електроенергія Енергоатом-Трейдинг НАЕК "Енергоатом" Сергій Бєдін

Архів
Новини
Понад 70% українців виступають за розпуск Ради, - опитування 13:24
Затоплений будинок на Закарпатті. Фото:
Фото дня: через негоду на Закарпатті затоплено міст, будинки і сотні гектарів 13:09
Невідомі припинили блокування будівлі ВККС 13:01
Пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної Сотні.Фото:
Терміни завершення слідчих експериментів на Алеї Героїв Небесної сотні визначити неможливо, - Генпрокуратура 12:53
Партія мерів на базі "Відродження" буде мати електоральний успіх на виборах, - політолог 12:43
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok