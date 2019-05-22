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22 травня 2019, середа, 11:32 18
Економіка 2019-05-22T13:30:03+03:00
Українські Новини
Курс рубля трохи "просів" у вівторок

Курс рубля трохи "просів" у вівторок

У середу, 22 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 20 травня знизився на 1 копійку і становить 3,61 гривень за 10 рублів, у той же час курс продажу не змінився і становить 4,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 22 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,61 4,15
Максимальний 3,98 5,00
Мінімальний 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, після різкого падіння долар почав дорожчати.

Тим часом, НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок.

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