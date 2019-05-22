Курс рубля трохи "просів" у вівторок

У середу, 22 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 20 травня знизився на 1 копійку і становить 3,61 гривень за 10 рублів, у той же час курс продажу не змінився і становить 4,15 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 22 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,61\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після різкого падіння долар почав дорожчати.\r\nТим часом, НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок.