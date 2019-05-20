підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 18:17 28
Силові структури 2019-05-20T20:15:02+03:00
Українські Новини
Поліція взяла під охорону екс-заступник голови Адміністрації Портнова

Поліція взяла під охорону екс-заступник голови Адміністрації Портнова

Поліція взяла під охорону колишнього першого заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NewsОne, передають Українські Новини.

"Я відчуваю себе в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю", - повідомив він.

Портнов зазначив, що не боїться за своє життя і спокійно пересувається Києвом.

Раніше Портнов заявив, що не має наміру йти на держслужбу.

Раніше Портнов оголосив, що вирішив повернутися в Україну.

Більше новин про: Портнов Андрій Охорона

Архів
Новини
Кримінальні звинувачення, відкриті щодо клірика УПЦ, розглянуть міжнародні органи захисту прав правозахисників 20:24
Справу водія вантажівки, через якого загинули 5 дітей і 2 дорослих під Запоріжжям, передали до суду 19:53
Зеленський провів свої перші переговори в якості президента 19:44
Україна зацікавлена у співпраці з Естонією в IT-сфері, - Зеленський 19:35
Що кажуть про Зеленського його вчителі, друзі і колеги: опублікований фільм-біографія Президента України 19:21
більше новин
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці 19:05
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді 13:15 Відео
Президент має можливість сприяти своєчасному введенню енергореформи, - Олещук 12:04
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok