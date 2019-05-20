Поліція взяла під охорону екс-заступник голови Адміністрації Портнова

Поліція взяла під охорону колишнього першого заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю телеканалу NewsОne, передають Українські Новини.\r\n"Я відчуваю себе в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю", - повідомив він.\r\nПортнов зазначив, що не боїться за своє життя і спокійно пересувається Києвом.\r\nРаніше Портнов заявив, що не має наміру йти на держслужбу.\r\nРаніше Портнов оголосив, що вирішив повернутися в Україну.