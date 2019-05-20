Поліція взяла під охорону екс-заступник голови Адміністрації Портнова

Поліція взяла під охорону колишнього першого заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NewsОne, передають Українські Новини.

"Я відчуваю себе в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю", - повідомив він.

Портнов зазначив, що не боїться за своє життя і спокійно пересувається Києвом.

Раніше Портнов заявив, що не має наміру йти на держслужбу.

Раніше Портнов оголосив, що вирішив повернутися в Україну.