Три депутата з НФ і БПП прийшли на інавгурацію Зеленського в чорному і назвали себе розпущеним

Депутати Ольга Червакова (БПП), Вікторія Сюмар (НФ) і Тетяна Чорновіл (НФ) прийшли на інавгурацію Президента Володимира Зеленського в чорному жалобному одязі і назвали себе розпущеним.\r\nФото опублікувала Ольга Червакова на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Українські Новини.\r\n"Відчуваємо себе розпущеним", - написала депутат.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.\r\nТакож Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.\r\nРаніше Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.\r\nУкраїнські Новини вели онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.