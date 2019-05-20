Незрівнянні Липки: де в Києві жити добре і престижно

У сучасному Києві Липки стали синонімом респектабельності. Саме тому житлові проекти з інших районів, які бажають підкреслити свою винятковість, стали використовувати термін "Липки" - "Оболонські Липки", "Новопечерські Липки". Тепер Липки можна зустріти навіть в інших містах України. Але справжні Липки - тільки одні, тільки тут відчуваєш справжній дух аристократичного Києва.

Район Липки завжди притягував впливових людей Києва. Історія цього району почалася 250 років тому, з будівництва двох царських палаців - Маріїнського і Кловського. Благородні сім'ї, залучені перспективою сусідства з аристократами, зводили на Липках свої особняки. Спочатку тут селилися виключно знатні дворяни, а пізніше багаті купці і промисловці. Так з'явилися аристократичні Липки, з їх розкішними резиденціями.

Новий проект Linden Luxury Residences продвжує продовжує традиції знаменитого району. Щоб підтримати особливу атмосферу Липок, будівля органічно вписано в сучасний архітектурний̆ ландшафт. Фасад спроектований в стриманому неокласичному стилі і добре поєднується з затишною історичною обстановкою.

Кутове розташування Linden - на пагорбі робить комплекс домінантим для вулиці Круглоуніверситетської, однієї з найстаріших в Києві. На Лютеранській вулиці будинок знаходиться в глибині забудови, що дозволяє зберегти колорит тихого Липського дворика. Неокласичний фасад Linden прикрашений натуральним каменем - португальським Мармуризований вапняком. Урочисте кам'яне оздоблення будинку має також свою ексклюзивну розпис, яка нанесена на деякі частини фасаду.

"Мене давно цікавила історія Липок. Це знакове місце, яке є в кожному місті. Для архітектора будувати тут - значить вже увійти в історію. На Липках немає випадкових будівель і будувати можна тільки за найвищим стандартом. У архітектора тут немає права на помилку" , - коментує Андрій Пашенько, архітектор Linden Luxury Residences.

Довгі часи Липки були місцем, яке притягувало найбільш впливових людей. Сьогодні Linden Luxury Residences став домівкою нової еліти, яка будує своє власне спадщина на пагорбі, де колись росли липові алеї.

Розташовуючись на Лютеранській, 14-В, Linden знаходиться буквально в кількох хвилинах від галасливого, вируючого Хрещатика, модного Пасажу і театру Франка. Безліч магазинів, ресторанів, кав'ярень і салонів - всі атрибути великого міста - зовсім поруч, але при цьому на розі вулиць Лютеранської та Банкової "по-Липски" - тихо і спокійно.

Кияни традиційно називають Липки одним з найкрасивіших, найбезпечніших і найбільш комфортних місць для життя в столиці. Це пояснюється не тільки близькістю урядового кварталу, а й місцевими принципами - на Липках мешканці цінують і поважають спокій один одного.

Кожен будинок тут має власну історію. У царські часи в цих будинках жили Терещенко і Бродські, Уварови і Ганські, Скоропадський, гостювали Бальзак і Гоголь, Чайковський і Рубінштейн. Тут проводили таємні збори декабристи і влаштовувалися прекрасні світські бали. Поруч з Linden, на вулиці Заньковецькій, 8, колись був кафе-каштан "Апполло", де збиралася богемна публіка, і бував М. Булгаков. Кажуть, що саме це місце стало праобразом булгаковської "нехорошої квартири". У 7-му будинку по тій же вул. Заньковецької, в 1905 році жила Анна Ахматова. А зовсім поруч, на вул. Лютеранській, 8 зберігся будинок, в якому знімала квартиру загадкова актриса МХАТу Марія Андрєєва, цивільна дружина Максима Горького, який тут також жив в 1914 р У будинку на Лютеранській, 13 жив Лесь Курбас, а в 33 будинку пройшли дитячі роки Костянтина Паустовського.

За радянських часів тут селилися представники партійної номенклатури, вчені і творча інтелігенція. Зараз Липки є районом нової української еліти. Навіть 150 років тому тут було простіше успадкувати будинок, ніж купити, тому поява нового будинку тут - велика рідкість. Зараз єдина можливість побудувати свій власний доробок на Липках - це Linden Luxury Residences.