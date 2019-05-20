Філарет і Епіфаній приїхали в Раду на інавгурацію Зеленського

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет і предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прийшли на інавгурацію Володимира Зеленського у Верховну Раду.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nФіларет зайшов до зали засідань близько 9:10.\r\nЕпіфаній прибув близько 9:20.\r\n"Патріарх Філарет є моральним авторитетом, який зробив багато для встановлення незалежної помісної православної церкви, тому він повинен бути присутнім на урочистих заходах, які пов'язані загалом з нашою українською державою", - заявив Епіфаній журналістам.\r\nРаніше Українські новини повідомляли, де дивитися онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.\r\nТим часом, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.