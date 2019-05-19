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19 травня 2019, неділя, 20:24 19
Президент 2019-05-19T21:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив Райніна

Порошенко звільнив Райніна

Ігор Райнін.
Ігор Райнін.

Президент Петро Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна, який раніше подав у відставку.

Про це йдеться в указі №296 від 19 травня, передають Українські Новини.

Райнін звільнений за власним бажанням.

Крім того, звільнений заступник голови Адміністрації Сергій Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, Турчинов подав у відставку.

Також Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.

Раніше Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови АП, який подав прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.

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