Порошенко звільнив Райніна

\r\nПрезидент Петро Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна, який раніше подав у відставку.\r\nПро це йдеться в указі №296 від 19 травня, передають Українські Новини.\r\nРайнін звільнений за власним бажанням.\r\nКрім того, звільнений заступник голови Адміністрації Сергій Марченко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Турчинов подав у відставку.\r\nТакож Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.\r\nРаніше Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови АП, який подав прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.\r\n