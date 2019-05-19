Порошенко звільнив Райніна

Президент Петро Порошенко звільнив голову Адміністрації Президента Ігоря Райніна, який раніше подав у відставку.

Про це йдеться в указі №296 від 19 травня, передають Українські Новини.

Райнін звільнений за власним бажанням.

Крім того, звільнений заступник голови Адміністрації Сергій Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, Турчинов подав у відставку.

Також Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.

Раніше Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови АП, який подав прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Зеленського.