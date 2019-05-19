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  • Маркіян Лубківський: присвоєння рангів Ар'єву і Герасимову є плювком в обличчя українських дипломатів
19 травня 2019, неділя, 09:27 13
Політика 2019-05-19T12:15:02+03:00
Українські Новини
Маркіян Лубківський: присвоєння рангів Ар'єву і Герасимову є плювком в обличчя українських дипломатів

Маркіян Лубківський: присвоєння рангів Ар'єву і Герасимову є плювком в обличчя українських дипломатів

Маркіян Лубківський. Фото: Markian Lubkivskyi/Facebook
Маркіян Лубківський. Фото: Markian Lubkivskyi/Facebook

Присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла України голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву та голові постійної делегації Верховної ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, який також головою парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", є не лише плювком в обличчя українських дипломатів, але й нівелюванням цього високого статусу.

Таку думку висовив украънський дипломат, державний службовець, Надзвичайний і Повноважний Посол Маркіян Лубківський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла України Ар'єву та Герасимову є не лише плювком в обличчя українських дипломатів, але й нівелюванням цього високого статусу.

Як так?((

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