Маркіян Лубківський: присвоєння рангів Ар'єву і Герасимову є плювком в обличчя українських дипломатів

Присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла України голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву та голові постійної делегації Верховної ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, який також головою парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", є не лише плювком в обличчя українських дипломатів, але й нівелюванням цього високого статусу.

Таку думку висовив украънський дипломат, державний службовець, Надзвичайний і Повноважний Посол Маркіян Лубківський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла України Ар'єву та Герасимову є не лише плювком в обличчя українських дипломатів, але й нівелюванням цього високого статусу.

Як так?((