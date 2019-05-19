Маркіян Лубківський: присвоєння рангів Ар'єву і Герасимову є плювком в обличчя українських дипломатів

Присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла України голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву та голові постійної делегації Верховної ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, який також головою парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка", є не лише плювком в обличчя українських дипломатів, але й нівелюванням цього високого статусу.\r\nТаку думку висовив украънський дипломат, державний службовець, Надзвичайний і Повноважний Посол Маркіян Лубківський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nПрисвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла України Ар'єву та Герасимову є не лише плювком в обличчя українських дипломатів, але й нівелюванням цього високого статусу. \r\nЯк так?((\r\n