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18 травня 2019, субота, 21:30 4
Життя 2019-05-18T21:45:10+03:00
Українські Новини
В Африці напали на Шварцнеггера

В Африці напали на Шварцнеггера

Сьогодні, 18 травня, у Південній Африці напали на відомого актора Арнольда Шварцнеггера. Невідомий чоловік наніс йому удар двома ногами в стрибку. Відео інциденту було опубліковано в Twitter.

На опублікованому відеозапису можна побачити, як кривдника Шварценеггера швидко затримали і вивели.

Також Шварценеггер прокоментував інцидент у Twitter, подякувавши всім за турботу.

"Спасибі за турботу, але турбуватися не про що. Я думав, що мене штовхає натовп, що часто трапляється. Я тільки зрозумів, що мене вдарили, коли я побачив відео, як усі ви. Я просто радий, що ідіот не перервав мій Snapchat", - написав актор.

Як повідомляли Українські Новини, Шварценеггер приходив у лікарню до боксера Ломаченка.

Також з'явилися подробиці нападу на Дзідзьо: музиканта били по голові.

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