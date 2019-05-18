В Африці напали на Шварцнеггера

Сьогодні, 18 травня, у Південній Африці напали на відомого актора Арнольда Шварцнеггера. Невідомий чоловік наніс йому удар двома ногами в стрибку. Відео інциденту було опубліковано в Twitter.\r\nНа опублікованому відеозапису можна побачити, як кривдника Шварценеггера швидко затримали і вивели.\r\n\r\nArnold Schwarzenegger gets attacked in South Africa pic.twitter.com\/GaMym08Vda— Nick Monroe (nickmon1112) May 18, 2019\r\n— Not Wierd at all (@notdukwierd) 18 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nТакож Шварценеггер прокоментував інцидент у Twitter, подякувавши всім за турботу.\r\n"Спасибі за турботу, але турбуватися не про що. Я думав, що мене штовхає натовп, що часто трапляється. Я тільки зрозумів, що мене вдарили, коли я побачив відео, як усі ви. Я просто радий, що ідіот не перервав мій Snapchat", - написав актор.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Шварценеггер приходив у лікарню до боксера Ломаченка.\r\nТакож з'явилися подробиці нападу на Дзідзьо: музиканта били по голові.