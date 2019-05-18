Кличко на відкритті Дня Європи заявив, що в України немає іншого шляху, ніж рух в Європу

В України немає іншого шляху, ніж рух до Європи. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття Дня Європи в Україні, відзначення якого відбувається на Михайлівській площі в столиці. Також Кличко поспілкувався з послами країн-членів ЄС. Про це пише прес-служба Кличка.

"Цього року День Європи присвячений 1000-літтю від початку правління великого Київського князя Ярослава Мудрого. Князя, який зробив великий внесок у консолідацію країн Європи, - сказав Кличко. - Насправді, Україна завжди була європейською - географічно, ментально. І українці довели, що готові боротися і покласти життя за своє європейське майбутнє. Довели і під час Революції гідності. І сьогодні - відбиваючи російську агресію, захищаючи незалежність і європейський вибір нашої країни", - додав він.

Мер зауважив, що Київ утверджується як європейська столиця. За останніх два роки місто на високому рівні провело і міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", і фінал Ліги чемпіонів УЄФА, і конференцію WBC, і чимало інших великих міжнародних заходів. «До столиці України приїжджає все більше іноземних гостей, туристів. І всі вони в захваті від Києва та України!», - сказав Кличко.

Він подякувати європейським партнерам і друзям за підтримку європейських прагнень України, допомогу та віру в українську державу.

"Нам ще багато чого треба зробити. Багато викликів, які треба подолати. Я, як мер столиці роблю все, щоб Київ ставав європейською столицею - комфортнішою і гарнішою, безпечною і привабливою. І дуже вдячний усім, хто нам у цьому допомагає. Будувати школи та садки, ремонтувати дороги, оновлювати інфраструктуру, реконструювати парки і сквери. Київ змінюється і продовжить перетворення", - наголосив мер Києва.

Разом з тим, Віталій Кличко нагадав, що сьогодні – 75-та річниця великої трагедії - депортації кримських татар з Криму. Саме цього дня у 1944 році почалося виселення кримських татар з Криму до Середньої Азії та Уралу. Тоді дорогою заслання і в перший рік після депортації загинуло більше 30 тис. людей.

Кличко зазначив, що в України немає іншого шляху, ніж європейський курс розвитку. "В України немає іншого шляху, ніж рух до Європи. Немає іншого вибору, ніж демократичні європейські цінності. Бо там, де найвища цінність - людина і її права, не стається таких трагедій. Я переконаний: Україна буде членом європейської спільноти! Україна стане сильною і успішною державою! І зробити її такою повинні ми - всі разом!" - сказав Віталій Кличко.