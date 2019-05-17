51 нардеп підписав звернення до Конституційного Суду щодо "мовного" закону

"Опозиційна платформа - За життя" підготувала звернення до Конституційного суду щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У зверненні вказується, що низка статей: 1, 2, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 30, 32, 35, 37, 39 закону №2704 -VIII не відповідають Конституції України, яка виражає суверенну волю українського народу – громадян України всіх національностей.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Так, зокрема, ст. 6-7 закону встановлюють новий обов’язок для громадян України, вводячи додаткове, не передбачене Основним Законом обмеження на вступ до громадянства.

Градація знання української мови (ст. 10) є сегрегуючою нормою, яка ділить українських громадян на категорії у залежності від знання мови та обмежує на цій підставі обсяг їхніх гарантованих конституційних прав.

Стаття вводить дискримінацію щодо громадян України не тільки на отримання посад в органах державної влади, а й також на роботу в організаціях і на підприємствах недержавної форми власності.

Закон обмежує права російськомовних українських громадян, представників національних громад та іншомовних громадян України на створення, поширення, отримання та популяризацію інформаційної продукції рідною для них мовою – закон унеможливлює перегляд фільмів, прослуховування музики і читання книг бажаною мовою.

Законом обмежено право громадян на отримання освіти російською та іноземними мовами.

Конституція України і міжнародні договори, до яких приєдналася Україна (Європейська хартія регіональних мов від 5 листопада 1992 року, ратифікована Верховною Радою 15 травня 2003 року), гарантують вільний розвиток, використання і захист усіх мов національних громад, які проживають на території України.

Метою даного акту є примусова асиміляція за рахунок дискримінації російськомовних та іншомовних громадян України.

Згідно законодавчої процедури, звернення буде подано до КС України, як тільки цей закон вступить в силу.

Нагадаємо, депутати від "Опозиційної платформи - за життя" також зареєстрували законопроект "Про порядок застосування мов в Україні".