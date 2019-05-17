Главу Держцентру зайнятості Ярошенка затримали за підозрою в корупції

Правоохоронці затримали виконуючого обов'язки голови Державного центру зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка за підозрою в корупції.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.\r\n"Військовою прокуратурою затримано групу посадовців на чолі з головою Державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже 0,5 млн гривень", - повідомив він.\r\nУ свою чергу, прес-служба Військової прокуратури повідомляє, що посадові особи Держцентру зайнятості організували схему незаконного збагачення.\r\nВони були затримані при одержанні 480 тис. гривень хабара.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Черкаської облради попався на хабарі $140 тис.\r\nРаніше в Полтаві "антикорупціонер" попався на півмільйонної хабарі.