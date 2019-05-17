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17 травня 2019, пʼятниця, 16:07 30
Силові структури 2019-05-17T17:45:03+03:00
Українські Новини
Главу Держцентру зайнятості Ярошенка затримали за підозрою в корупції

Главу Держцентру зайнятості Ярошенка затримали за підозрою в корупції

Правоохоронці затримали виконуючого обов'язки голови Державного центру зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка за підозрою в корупції.

Про це в соціальній мережі Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Військовою прокуратурою затримано групу посадовців на чолі з головою Державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже 0,5 млн гривень", - повідомив він.

У свою чергу, прес-служба Військової прокуратури повідомляє, що посадові особи Держцентру зайнятості організували схему незаконного збагачення.

Вони були затримані при одержанні 480 тис. гривень хабара.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Черкаської облради попався на хабарі $140 тис.

Раніше в Полтаві "антикорупціонер" попався на півмільйонної хабарі.

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