Главу Держцентру зайнятості Ярошенка затримали за підозрою в корупції

Правоохоронці затримали виконуючого обов'язки голови Державного центру зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка за підозрою в корупції.

Про це в соціальній мережі Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Військовою прокуратурою затримано групу посадовців на чолі з головою Державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже 0,5 млн гривень", - повідомив він.

У свою чергу, прес-служба Військової прокуратури повідомляє, що посадові особи Держцентру зайнятості організували схему незаконного збагачення.

Вони були затримані при одержанні 480 тис. гривень хабара.

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