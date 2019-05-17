Продовжити своє безтурботне існування для них важливіше, - команда Зеленського про розпад коаліції

У команді майбутнього Президента України Володимира Зеленського прокоментували розпад коаліції "Європейська Україна" у Верховній Раді, назвавши його "грою". Про це йдеться в повідомленні прес-служби новообраного Зеленського, передають Українські новини.\r\n"Нинішня гра в парламенті - чергове свідчення того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали. Продовжити своє безтурботне існування для них важливіше", - йдеться в повідомленні.\r\nУ повідомленні наголошується, що фактично коаліції не існує вже три роки - з тих пір, як її залишили фракції "Об'єднання "Самопоміч", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і Радикальної партії Олега Ляшка.\r\nКоманда Зеленського зазначає, що сьогодні країна потребує змін і глибинних реформ, і для цього потрібен дієздатний парламент.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НФ вирішив вийти з коаліції в Раді.\r\n\r\nТим часом, спікер команди новообраного Президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що Зеленський не буде розпускати Верховну Раду в порушення закону.\r\n