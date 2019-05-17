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17 травня 2019, пʼятниця, 13:39 369
Економіка 2019-05-17T13:39:27+03:00
Українські Новини
Потрібно відкривати ринок електроенергії з 1 липня, - гендиректор українського офісу Unicor Systems

Потрібно відкривати ринок електроенергії з 1 липня, - гендиректор українського офісу Unicor Systems

Запускати оптовий ринок електроенергії необхідно за планом, з 1 липня 2019 року, і не переносити термін запуску на дев'ять місяців, як пропонують деякі експерти. Таку думку озвучив Володимир Погойда, генеральний директор компанії "Юнікор Системс УА" (український офіс чеської компанії, яка постачає програмне забезпечення для енергоринків Європи).

"Сьогодні немає сенсу переносити запуск ринку на 9 місяців, це принесе більше проблем. Якби перенесення було озвучене два роки тому, то можна було б, а зараз потрібно запускати і починати працювати в нових умовах. На мій погляд, якщо вирішити відсунути запуск на 9 місяців, те, що не було зроблено до цих пір, то за цей термін зроблено і не буде", - упевнений Володимир Погойда.

Володимир Погойда підкреслив, що оператори ринку вже висловили готовність до запуску ринку з липня.

"Чим швидше запустимо, тим швидше можна буде провести реформу, якої потребує Україна. Немає сенсу відсувати термін, ринок потрібно запускати, потім дивитися на виникаючі проблеми і вирішувати їх", - вважає генеральний директор "Юнікор Системс УА".

Як повідомлялося, з 1 липня повинен бути запущений новий ринок електроенергії.

Міністр енергетики Ігор Насалик завив, що у більшості учасників немає претензій до реформи ринку. Міністр підкреслив, що до населення введена норма постачальника зі спеціальними обов'язками, яка страхує від можливої ​​зміни цін.

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