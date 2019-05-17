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17 травня 2019, пʼятниця, 13:24 9
Політика 2019-05-17T14:15:03+03:00
Українські Новини
Меру Новомосковська вже більше трьох років не дають приступити до обов'язків

Меру Новомосковська вже більше трьох років не дають приступити до обов'язків

У місті Новомосковську Дніпропетровської області з населенням понад 70 тисяч чоловік вже три з половиною роки не пускають до виконання обов'язків законно обраного мера Віктора Литвищенка. Про це Літвіщенко розповів "КП в Україні".

Так, повідомляється, що зараз в місті всі рішення приймає більшість депутатського корпусу міськради, що складається з членів різних партій.

Наголошується, що сесії проводяться в закритому режимі і не в залі міськради, як це передбачено законом, а на приватному підприємстві, де діє пропускний режим.

"Депутатам телефонують, кажуть, що сесія переноситься то в бібліотеку, то в будинок культури. Туди приходить близько 10 депутатів, кворуму немає, відповідно, сесія не проводиться. І вже наступного дня з'являється повідомлення про проведення сесії вже на приватному підприємстві – хлібокомбінаті, що належить народному депутату Вадиму Нестеренко. Там збирається і більшість голосує за певні рішення.", - розповів депутат від ВО "Батьківщина" Микола Козлюк.

Крім того, депутати все ще не винесли на голосування питання про присягу обраного ще в 2015 році мера Віктора Літвіщенка. Хоча це повинні були зробити відразу ж після оголошення офіційно затверджених результатів виборів.

"Повинна була зібратися сесія, на якій представник виборчої комісії сказав би всього лише вісім слів "Вважати Віктора Литвищенка новообраним новомосковським міським головою". І все. Але цього не сталося. Натомість секретар міськради Сергій Горошко призначив себе виконуючим обов'язки міського голови, обрали заступників мера, у яких теж є свої в. о.", - сказав Літвіщенко.

Літвіщенко стверджує, що у Новомосковській міськраді твориться беззаконня. Три роки він намагається відстояти своє право бути мером, і щоб суд визнав незаконною сесію міськради від 10.11.2015 р., на якій Горошко призначив себе в.о.

"Я звертався в усі інстанції, але Генпрокуратура, президент, облдержадміністрація самоусунулися і вважали за краще не втручатися в ситуацію. Чергове судове засідання відбудеться 29 травня, повинні бути дебати. Подивимося. Шанси на те, що все зміниться, завжди є", - додав Літвіщенко.

Як повідомляли Українські Новини, екс-мера Новомосковська Дніпропетровської області посадили на 3 роки.

Раніше суд відновив Каспрука на посаді мера Чернівців.

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