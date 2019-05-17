22.05.19 11:00 Круглий стіл: "Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку"

21 травня об 11:00 "Фінансовий клуб" проведе круглий стіл на тему: "Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку".\r\n До участі запрошені:\r\n\r\nОлена Онищук, керівник проектів та программ Департаменту стратегії та реформування Національного банку України;\r\nОлександр Залєтов, член Нацкомфінпослуг;\r\nМарина Масіч, генеральний директор Асоціації лізингодавців України;\r\nІван Вишневський, керівник напрямку розвитку небанківських фінансових установ Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору";\r\nАртур Загородников, заступник голови правління ПУМБ ;\r\nІгор Гриценко, начальник управління лізингових операцій ТАСкомбанку;\r\nпредставники банків.\r\n\r\nВ програмі круглого столу:\r\n\r\nПідсумки 2018 року на лізинговому ринку. Основні учасники.\r\nНові учасники на лізинговому ринку: чим привабливий цей бізнес?\r\nЯкі напрямки найбільш цікаві учасникам ринку? Клієнтам?\r\nУмови лізингу для бізнесу: плюси і мінуси в порівнянні з класичним кредитуванням.\r\nЛізинг для фізичних осіб - міф чи реальність? За яких умов можливий розвиток цього ринку?\r\nПерспективи розвитку ринку лізингу в 2019 році: що може стати каталізатором ринку, а що буде гальмувати його розвиток?\r\n\r\nМодератором круглого столавиступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.\r\nКруглий стіл відбудеться у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" за адресою: вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.