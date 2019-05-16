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16 травня 2019, четвер, 22:45 22
Події 2019-05-17T00:00:02+03:00
Українські Новини
Дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфи

Дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфи

Селфі. Фото: pixabay
Селфі. Фото: pixabay

2 хлопчиків, учнів в 6-го класу загинули 15 травня внаслідок падіння в зрошувальний канал під час селфі в Михайлівському районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, в зрошувальному каналі біля залізничної платформи виявлено тіла хлопчиків 2007 і 2006 років народження.

Правоохоронці вважають, що школярі стали на край зрошувального каналу з метою зробити селфі, але послизнулися і впали у воду, через що і загинули.

Тіла загиблих направили на експертизу, розпочато розслідування за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Як повідомляли Українські Новини, підліток впав з мосту під час селфі в Харківській області.

Раніше в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфи.

При цьому за чотири роки більше 200 чоловік в світі померли через селфі.

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