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16 травня 2019, четвер, 13:43 18
Суспільство 2019-05-16T15:15:03+03:00
Українські Новини
Понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР"

Понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР"

53,7% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", вважають першочерговим завданням новообраного Президента Володимира Зеленського ініціювати зняття депутатської недоторканності.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, більшість (53,7%) опитаних вважають, що першим кроком на посаді Президента Зеленського має бути внесення в Раду законопроекту про зняття депутатської недоторканності.

На другому місці (40,9%) - початок переговорів з Росією і бойовиками "ЛДНР" про припинення вогню і повернення Донбасу.

Потім українці вважають необхідним для Президента забезпечити повернення полонених (38,4%) та ініціювати розпуск парламенту (38,1%).

Також 33,7% опитаних вимагають від Зеленського забезпечити стабільність банківської системи та курсу гривні.

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Було опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.

Тим часом, майже половина українців чекають поліпшень після виборів Президента.

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