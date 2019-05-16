Понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР"

53,7% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", вважають першочерговим завданням новообраного Президента Володимира Зеленського ініціювати зняття депутатської недоторканності.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nТак, більшість (53,7%) опитаних вважають, що першим кроком на посаді Президента Зеленського має бути внесення в Раду законопроекту про зняття депутатської недоторканності.\r\nНа другому місці (40,9%) - початок переговорів з Росією і бойовиками "ЛДНР" про припинення вогню і повернення Донбасу.\r\nПотім українці вважають необхідним для Президента забезпечити повернення полонених (38,4%) та ініціювати розпуск парламенту (38,1%).\r\nТакож 33,7% опитаних вимагають від Зеленського забезпечити стабільність банківської системи та курсу гривні.\r\nОпитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.\r\nБуло опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +\/- 1,8%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.\r\nТим часом, майже половина українців чекають поліпшень після виборів Президента.