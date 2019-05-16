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16 травня 2019, четвер, 12:46 30
Політика 2019-05-16T15:30:04+03:00
Українські Новини
Епіфаній заявив, що Зеленський справив на нього позитивне враження

Епіфаній заявив, що Зеленський справив на нього позитивне враження

Епіфаній і Зеленський. Фото: instagrаm.com/zeteam2019
Епіфаній і Зеленський. Фото: instagrаm.com/zeteam2019

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що у нього склалося приємне враження про новообраного Президента Володимира Зеленського після зустрічі з ним.

Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю "ВВС-Україна".

"Ми мали зустріч з новобраним президентом, де обговорили нашу майбутню співпрацю з українською владою. І загалом у мене склалося позитивне враження, що і в майбутньому держава не буде втручатися у внутрішні справи церкви. І ми будемо спільно, підтримуючи один одного, розбудовувати українську державу. В якій буде також утверджуватися і незалежна помісна українська православна церква", - розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Раніше лідери релігій та релігійних конфесій в Україні закликали українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, до миру і єднання. З таким закликом звернулися відеозверненні.

Тим часом Епіфаній не взяв участь у відеозверненні через текст, який йому пропонували озвучити.

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