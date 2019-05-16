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16 травня 2019, четвер, 12:19 101
Силові структури 2019-05-16T15:45:04+03:00
Українські Новини
Гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження

Гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання Національним антикорупційним бюро (НАБУ) генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди.

Про це йдеться в повідомленні "Укрбуду", передають Українські Новини.

"16 травня Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами НАБУ генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди і звільнив його з-під варти. Затримання відбулося 14 травня в межах розслідування зловживань командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова під час обміну квартир для військовослужбовців", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, суд визнав незаконність дій НАБУ, встановивши факт перевищення ним своїх службових повноважень.

Адвокати вже готують заяву про злочин, вчинений працівниками НАБУ.

"Дві доби утримуючи затриманого, детективи не вручали йому подання про обрання запобіжного заходу, а саме затримання було незаконним. Крім того, вони намагалися перешкоджати роботі суду, який розглядав справу про незаконне затримання, заявляючи невмотивований відвід судді. Адвокати впевнені, що це було зроблено з метою затягування процесу і незаконного тримання особи під вартою", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, затримання відбувалося з грубими порушеннями ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

У повідомленні наголошується, що в період проведення досудового розслідування детективам НАБУ надавали всі необхідні документи і пояснення, а співробітники "Укрбуд Девелопмент" давали свідчення на допитах.

У тому числі на допит як свідок ходив і сам Олег Майборода.

Компанія заявляє, що стурбована тривалістю розслідування, оскільки відкрите кримінальне провадження шкодить репутації "Укрбуд Девелопмент" і може використовуватися в нечесній конкурентній боротьбі.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".

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