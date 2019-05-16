Київська влада вимагає прибрати з вулиць рекламу сигарет Marvel, - ЗМІ

Винниківська (Львівська) тютюнова фабрика почала рекламувати воду під брендом Marvel, під яким випускає і сигарети. Як повідомляє Gazeta.ua, на рекламних щитах нема зображень пачок сигарет, але на них на біло-блакитному тлі зображені усміхнені молоді люди, а у правому нижньому кутку на синьому тлі, практично непомітна і бліда пляшка води і напис: Marvel "Свій для кожного" - той саме слоган і ті ж самі кольори використовує виробник на пачках сигарет Marvel. А обличчя молодих людей покупець може побачити в оформленні точок продажу цих сигарет. Це називається прихованою рекламою і заборонено законом.

Виробник сигарет Marvel вирішив не обмежуватися зовнішньою рекламою: по містах їздять машини, розфарбовані в біло-блакитні кольори з написом Marvel, реклама торгової марки з'явилася в журналі Panorama, який видає авіакомпанія Міжнародні авіалінії України, на радіостанціях Хіт ФМ, Люкс ФМ, Просто Радіо.

"Назва Marvel у всіх любителів коміксів і супергероїв викликає асоціації лише з відомою американською кінокомпанією. Що думає улюблена дітьми всього світу компанія про те, що під її торговою маркою випускаються сигарети? Чи законно таке використання відомого імені? Чи означає це, що тютюнова компанія націлена на дитячу аудиторію? Відповіді на всі ці питання повинні були б зацікавити правоохоронців", - пише видання.

14 травня керівник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Сміронов направив операторам столичного рекламного ринку лист, в якому фактично визнав рекламу цих сигарет незаконною. Він закликав усіх діяти за законом "Про рекламу" і припинити поширення реклами сигарет Marvel.