"Укрзалізниця" просить Раду й Кабмін виділити 7,1 млрд гривень з держбюджету

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" просить Верховну Раду і Кабінет Міністрів виділити 7,1 млрд гривень в рамках державної підтримки залізничних перевезень.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням про державну підтримку залізничних перевезень. Всього у зверненні йдеться про 7,1 млрд гривень відповідних призначень з державного бюджету. Бюджетні кошти повинні виділятися у відповідності зі статтями 9 і 10 Закону України "Про залізничному транспорті", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з вищевказаної суми 2,2 млрд складає недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів в 2016-2018 роках і 4,9 млрд гривень капітальних витрат на пасажирські перевезення, які фактично були здійснені "Укрзалізницею" протягом 2016-2018 років.

Також повідомляється, що за зазначені кошти компанія могла б придбати більше 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень порівняно з 2017 роком.

ПАТ "Укрзалізниця" розпочало свою господарську діяльність 1 грудня 2015 року, а 31 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів вирішив змінити форму власності публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на приватне акціонерне товариство.

До складу "Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.