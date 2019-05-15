Суд визнав законним зняття заборони зі "Сватів" і дозвіл на в'їзд Добронравову

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу "Свати" і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар суду Ольга Шкіль.

"Сьогодні суд відхилив апеляційні скарги Служби безпеки України та Держкіно та залишив без змін рішення суду першої інстанції", - повідомила вона.

Таким чином, в середу, 15 травня, набуло чинності рішення суду першої інстанції про зняття заборони на демонстрацію серіалу "Свати", який виробляє кінокомпанія новообраного Президента Володимира Зеленського.

Також знято заборону СБУ на в'їзд в Україну російському акторові Добронравову, що грає головну роль в цьому серіалі.

Як повідомляли Українські Новини, російський актор з "Сватів" виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну.

Тим часом, СБУ оскаржила дозвіл суду головному героєві "Сватів" відвідувати Україну.