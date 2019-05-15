підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
15 травня 2019, середа, 23:25 96
Судова влада 2019-05-16T14:45:06+03:00
Українські Новини
Суд визнав законним зняття заборони зі "Сватів" і дозвіл на в'їзд Добронравову

Суд визнав законним зняття заборони зі "Сватів" і дозвіл на в'їзд Добронравову

Телесеріал Свати. Фото: torrentino.com
Телесеріал Свати. Фото: torrentino.com

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу "Свати" і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар суду Ольга Шкіль.

"Сьогодні суд відхилив апеляційні скарги Служби безпеки України та Держкіно та залишив без змін рішення суду першої інстанції", - повідомила вона.

Таким чином, в середу, 15 травня, набуло чинності рішення суду першої інстанції про зняття заборони на демонстрацію серіалу "Свати", який виробляє кінокомпанія новообраного Президента Володимира Зеленського.

Також знято заборону СБУ на в'їзд в Україну російському акторові Добронравову, що грає головну роль в цьому серіалі.

Як повідомляли Українські Новини, російський актор з "Сватів" виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну.

Тим часом, СБУ оскаржила дозвіл суду головному героєві "Сватів" відвідувати Україну.

Більше новин про: Апеляційний суд Федір Добронравов серіал "Свати"

Архів
Новини
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якійсь "кулуарні домовленості" Філарета і Єпіфанія 15:09
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok