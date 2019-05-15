"Справа Краяна": судді поскаржилися до Вищої ради правосуддя на голову САП, - ЗМІ

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, яка розглядає так звану "справа Краяна", звернулася до голови Вищої ради правосуддя Володимира Говорухи зі скаргою на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Згідно з заявою, підписаною ще 8 травня Сергієм Черевком, Дмитром Передерком і Віктором Корою, починаючи з 16 квітня співробітники САП, які беруть участь у процесі, не з'являються на засідання, пише "Думська".

Також колегія суддів обурена позицією самого Назара Холодницького, який раніше заявляв про те, що буде погоджувати нове звинувачення проти Труханова рівно стільки часу, скільки йому потрібно.

Служителі Феміди вважають, що дії Холодницького підривають авторитет Малиновського суду — на їхню думку, глава САП робить все, щоб затягнути процес з метою передати справу в юрисдикцію Антикорупційного суду.

Копію заяви передали в Генпрокуратуру.

Нагадаємо, сторона звинувачення ще 10 квітня заявила про необхідність зміни обвинувального акта, проте з тих пір зрушень у справі немає. В САП тоді пояснили своє рішення тим, що справа на межі повного розвалу: один зі свідків (нардеп Олександр Дубовий, — ред.) відмовився від свідчень, багато не з'явилися, оскільки перебувають на лікуванні за кордоном або у відпустці.

Крім того, суд відмовився задовольняти клопотання прокурора про допит експертів, які дали в трьох експертизах абсолютно протилежні висновки щодо вартості колишнього адмінбудинку заводу "Краян", і про одночасний допит уже допитаних свідків, показання яких були суперечливими.