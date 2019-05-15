"Блок Петра Порошенка" спростував свою брехню про Портнова

Юрист Андрій Портнов повідомив, що політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (БПП) спростувала неправдиву інформацію, яку раніше опубліковала на своєму офіційному веб-сайті, про нібито причетність Портнова до злочинів проти Евромайдана, окупації Криму та державної зради.

Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні мої опоненти масово кинулися виконувати рішення судів за моїми позовами. Після вивішеного на сайті "Укрінформу" спростування за моїм позовом проти СБУ, "Блок Петра Порошенко" від гріха подалі теж вирішив виконати рішення Київського апеляційного суду та опублікував сьогодні (15 травня) спростування з приводу своїх висловів, що я нібито був причетний до злочинів на Майдані. Будемо продовжувати вчити та возити мокрою ганчіркою по тупий морді. Спростування Блоку Порошенка тут", - написав Портнов.

Нагадаємо, 26 березня Київський Апеляційний суд зобов'язав БПП спростувати опубліковану на веб-сайті фейковую інформацію, що Портнов підозрюється у державній зраді.

12 березня Шевченківський районний суд м. Києва зобов'язав Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" і керівника прес-центру Служби безпеки України (СБУ) Олену Гитлянскую спростувати недостовірну інформацію, поширену ними, про нібито причетність Портнова до держзради та розслідування щодо нього кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого Печерський райсуд Києва зобов'язав Міністерство закордонних справ (МЗС) України спростувати інформацію про Портнова, згідно з якою Канада незаконно ввела санкції.

13 листопада 2018 року представники БПП надали на розгляд до Подільського райсуду Києва експертний висновок Українського бюро лінгвістичних експертиз Національної академії наук України, в якому йдеться про непричетність Портнова до злочинів проти Євромайдана, окупації Криму та держзради.

11 жовтня 2018 року представники БПП в суді заперечили свої обвинувачення у скоєнні Портновим злочинів, в тому числі держзради.

3 вересня 2018 року Портнов подав судовий позов до БПД за поширення негативної та недостовірної інформації про нього.