Вакарчук завтра представить свою партію для участі у виборах в Раду, - ЗМІ

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який учора відсвяткував день народження, закликав прийти завтра, 16 травня, на оглядовий майданчик біля музею історії України.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик біля музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", - написав він.

Подія заплановано на 11:00.

Як повідомляє "Українська правда", оголосить про створення партії, з якої може піти на парламентські вибори. Видання з посиланням на джерело повідомляє, що партія Вакарчука отримає назву "Голос".

Нагадаємо, в День Києва Святослав Вакарчук вирішив влаштувати "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на ВДНГ.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб і розмістився по сусідству з Володимиром Гройсманом.

Перед другим туром виборів Президента Святослав Вакарчук закликав не звертати уваги на виборчий цирк і голосувати за зміст.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Вакарчука на виборах Президента.