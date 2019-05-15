Вакарчук завтра представить свою партію для участі у виборах в Раду, - ЗМІ

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який учора відсвяткував день народження, закликав прийти завтра, 16 травня, на оглядовий майданчик біля музею історії України.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик біля музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", - написав він.\r\nПодія заплановано на 11:00.\r\n\r\nЯк повідомляє "Українська правда", оголосить про створення партії, з якої може піти на парламентські вибори. Видання з посиланням на джерело повідомляє, що партія Вакарчука отримає назву "Голос".\r\nНагадаємо, в День Києва Святослав Вакарчук вирішив влаштувати "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на ВДНГ.\r\nТакож у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб і розмістився по сусідству з Володимиром Гройсманом.\r\nПеред другим туром виборів Президента Святослав Вакарчук закликав не звертати уваги на виборчий цирк і голосувати за зміст.\r\nРаніше Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Вакарчука на виборах Президента.\r\n