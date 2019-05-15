Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою"

Сьогодні, 15 травня, комітет соціальної політики Верховної Ради України підтримав ініційований народним депутатом від Опозиційної платформи - За життя" Наталією Королевською проект постанови №10271 про відставку міністра соціальної політики Андрія Реви, який раніше назвав вимушених переселенців і мешканців непідконрольних територій "мерзотою".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Величезний дефіцит Пенсійного фонду, банкрутство Фонду соціального страхування, відсутність індексації пенсій, мізерні виплати чорнобильцям, переселенцям, сім’ям з дітьми … Все це – наслідки провальної соціальної політики, яку ведуть представники чинної влади. Але останньою краплею у цих знущаннях над людьми стали принизливі висловлювання міністра Реви на адресу переселенців і жителів непідконтрольних територій. За це Рева повинен негайно піти у відставку, і сьогодні профільний комітет соціальної політики підтримав цю вимогу!" – зазначила Королевська.

Нагадаємо, раніше був поданий позов до Окружного адміністративного суду м. Києва проти міністра Реви за образливі висловлювання на адресу громадян України. Дії державного чиновника порушили статті Конституції України, Кримінального та Цивільного кодексів України, зокрема, ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України про дискримінацію людей за місцем проживання та розпалювання міжнаціональної ворожнечі (позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати посади).

За словами Королевської, дії Реви є ганьбою для всієї діючої влади та повністю дискредитують Україну в очах світової спільноти.

"За це міністр повинен понести і кримінальну, і політичну відповідальність. Також ми вимагаємо звіту уряду щодо стану справ у соціальній сфері та відставки Кабінету міністрів у повному складі! Потрібно перезавантажити владу, провести вибори до парламенту і сформувати нову команду, здатну захистити людей і вивести країну з кризи!" – резюмувала парламентарій.

Нагадаємо, 29 квітня міністр соцполітики Рева назвав "мерзотою" мешканців Донецька та Луганська, а також заявив, що йому не шкода людей, які залишилися жити на окупованих територіях і змушені перетинати лінію розмежування на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому заробітна плата Реви в 4 рази перевищила його посадовий оклад.