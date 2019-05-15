Депутат Розенблат подав в суд на Ситника і Порошенка

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат (позафракційний) просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити Артему Ситнику виконувати повноваження директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що в Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов Розенблата до Президента Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника.\r\n"Позивач просить суд встановити відсутність у Президента України повноважень щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України. Серед інших вимог позову - встановлення відсутності у Артема Ситника компетенції щодо виконання обов'язків директора НАБУ та визнання протиправними його дій на цій посаді", - сказано в повідомленні.\r\nНаразі судом досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сім'я Розенблата потроїла за 2018 рік свої доходи і заробила понад 37 млн гривень.\r\nТим часом ГПУ заперечує інформацію про закриття справи щодо можливого розголошення державної таємниці даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником, який прийшов на допит в ГПУ.