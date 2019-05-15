Депутат Розенблат подав в суд на Ситника і Порошенка

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат (позафракційний) просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити Артему Ситнику виконувати повноваження директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що в Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов Розенблата до Президента Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника.

"Позивач просить суд встановити відсутність у Президента України повноважень щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України. Серед інших вимог позову - встановлення відсутності у Артема Ситника компетенції щодо виконання обов'язків директора НАБУ та визнання протиправними його дій на цій посаді", - сказано в повідомленні.

Наразі судом досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, сім'я Розенблата потроїла за 2018 рік свої доходи і заробила понад 37 млн гривень.

Тим часом ГПУ заперечує інформацію про закриття справи щодо можливого розголошення державної таємниці даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником, який прийшов на допит в ГПУ.