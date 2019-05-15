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15 травня 2019, середа, 15:59 137
Бізнес 2019-05-16T05:45:06+03:00
Українські Новини
Володимир Кличко та німецька компанія SAP створили навчальний курс з управління викликами

Володимир Кличко та німецька компанія SAP створили навчальний курс з управління викликами

Володимир Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Володимир Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Легендарний колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко, який сьогодні є успішним підприємцем, та німецька компанія SAP - всесвітньо відомий розробник корпоративного програмного забезпечення, анонсували новий спільний навчальний курс "Дизайн-мислення та управління викликами".

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

Безкоштовний онлайн-курс, який незабаром вийде на платформі OpenSAP, є першим кроком колаборації SAP та Володимира Кличка і команди Klitschko Ventures. Цей курс об’єднає дві методології: дизайн-мислення від SAP (The SAP® Design Thinking), що полягає у пошуку нових нестандартних, нешаблонних рішень для створення інноваційних бізнес-моделей, та стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge, яку розробив Кличко для перетворення проблем на виклики шляхом проактивних змін у свідомості та поведінці людини.

"Тепер ми разом зможемо реагувати на зміни - на корпоративному, державному та особистісному рівнях. Перетворити проблеми у виклики, негаразди - у переломні життєві зміни! Тому що ми - рушійна сила!" - звернувся Володимир Кличко до слухачів курсу.

Нещодавно у Німеччині Володимир Кличко отримав почесну премію та звання "Інноватор року-2019" за розробку власної іноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному Університеті Санкт-Галлену (Швейцарія).

Німецька компанія SAP є лідером ринку корпоративного програмного забезпечення, яка пропонує найновіші рішення в сфері обробки даних великого обсягу, технології блокчейн, хмарних технологій, інтернету речей, штучного інтелекту та ціфрової трансформації. Її клієнтами є майже півмільйона компаній у 180 країнах світу. Представництва SAP працюють у 130 країнах. У Києві компанія допомагала міській адміністрації в рамках програми Smart city впровадити проект "Вікритий бюджет".

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