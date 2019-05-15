Розпочав роботу форум, на якому УПЦ обговорить важливість створення міцних сімей

Сьогодні, 15 травня, розпочав роботу Всеукраїнський навчально-методичний форум керівників і співробітників єпархіальних відділів у справах сім'ї Української православної церкви (УПЦ) "Сім'я та шлюб: Етапи підготовки до створення міцної сім'ї".

Про це повідомив Центр інформації УПЦ на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як повідомив Центр інформації УПЦ з посиланням на офіційне звернення предстоятеля УПЦ, митрополит Онуфрій привітав учасників форуму, зазначивши, що церква докладає максимум зусиль для зміцнення православної сім'ї.

"З православної точки зору, сім'я - це не лише школа любові та школа справжнього людського щастя, але й школа благочестя. В сім'ї людина вчиться жертовності та тому йде шляхом духовного вдосконалення до Порятунку. Про це варто пам'ятати завжди", - закликав митрополит Онуфрій.

Митрополит Онуфрій зазначив, що УПЦ свідчить про неприпустимість порушення сімейних цінностей та докладає максимум зусиль для зміцнення православної сім'ї. Він також нагадав, що за даними Державного комітету статистики на 295 тис. укладених шлюбів в Україні припадає 130 700 розлучень.

"Це є значною проблемою суспільства і церква не може бути осторонь, - наголосив предстоятель УПЦ. - Саме тому, обрана тема форуму є надзвичайно актуальною, і форум покликаний шукати шляхи вирішення цієї проблеми".

Як зазначив митрополит Онуфрій, благочестива православна сім'я "має стати тим середовищем, в якій втілюються істини Закону Божого".

"Вірю, що під керівництвом мудрих пастирів подружні пари і ті, хто готуються вступити до шлюбу, зможуть визначити для себе правильні життєві напрями, сформувати для себе ті культурні й моральні цінності, які стануть міцною основою їх сім'ї, адже той, хто одружується з любов'ю, проносить це почуття через роки, керується ним і вчиться тому, як переносити тяготи іншої людини, - той стає дійсно щасливим у своєму житті", - підкреслив він.