Центренерго має відновити закупівлі вугілля у державних шахт, - профспілки

Державна компанія Центренерго істотно знизила закупівлі вугілля у державних шахт. Замість цього на державні ТЕС відвантажується вугілля приватних підприємств Кропачева. Через це у вугільній галузі на Західній Україні склалася критична ситуація. Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на прес-конференції з нагоди сьогоднішньої акції протесту гірників Львівсько-Волинського басейну.

"Державна структура Центренерго - це державна структура, на яку покладається відповідальність формувати політику в паливно-енергетичному комплексі країни. Так ось, ця державна структура "Центренерго" в квітні купила в обсязі 339,2 тисячі тонн. З них майже половина - це шлами, які були відвантажені, і скопано також вугілля, через шахту Краснолиманська наглядачами. Щомісяця вугілля відвантажується наглядачами, а дивиться Карпачов – від 100 до 150 тисяч тонн шламу під виглядом вугілля. Вдумайтеся, через тендери все це зробили, Центренерго, під килимом. А у Львіввугілля вони взяли 33,8 тисячі тонн. Вони штучно стримують роботу цього об'єднання", - зазначив Волинець.

Також шахтарі мають намір домагатися погашення заборгованостей по зарплатам і оплати від Центренерго за поставлене вугілля.

"Як Михайло Якович сказав, ми весь вугілля віддаємо на склади Центренерго. Тобто, виходить, ми складуємо її, не активуємо, і за це не отримуємо кошти. Під зривом буде зарплата за квітень місяць. Тому що ми за цей місяць нічого не заробимо", - зазначив заступник голови НПГУ Віталій Онижук.

Нагадаємо, сьогодні близько 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Вони вимагають у держави виплатити борги по зарплаті і купувати їх вугілля. По інформації від народного депутата Михайла Бондаря раніше весь вугілля ЛВБ підприємство купувало Держвугілляпостач, але після появи структур Кропачева ситуація різко змінилася.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вже закликав Держвугілляпостач і Центренерго розрахуватися з шахтарями Західної України.