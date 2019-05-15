Потап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами, - ЗМІ

23 травня продюсер Потап (Олексій Потапенко) і співачка Настя Каменських (NK) стануть чоловіком і дружиною. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела.

"Нарешті Потапу і Насті будуть кричати "гірко!". Весілля відбудеться в Києві, а після - молодята відлітають у медовий місяць", - розповіли виданню.

Потап і Настя, фото: instagram.com

У розпорядженні "Страны" виявилася запрошувальна листівка на весільну вечірку. Це такий собі ребус, в якому зашифровані секретні дані.

Молодята просять у запрошених застовпити дату і повідомити про свою присутність.

"Дорогоцінний наш друг! Запрошуємо тебе і твою людину на весілля століття. Збережи для нас дату 23 травня і обов'язково підтверди свою присутність. Нарешті-то добрий ведмідь знайде свій безцінний камінчик. Давай збережемо це в секреті", - написано на запрошенні.

Передбачається, що "добрий ведмідь" - це Потап, а "безцінний камінчик" - Настя Каменських.

На листівці зображено герб нової сім'ї. На ньому: символ Києва - каштани, а також ноти, то є музика, яка зв'язала Анастасію та Олексія. Золотим вибито літери П і К, відповідно Потап і Каменських.

Настя Каменських і Олексій Потапенко, фото: instagram.com

Організацією торжества займається івент-агентство Людмили Голубицької "GG PROJECT". Подробиці торжества тримають в суворій секретності.

Тамадою на весілля покликали 48-річного актора Юрія Горбунова. Зазначимо, що його послуги в якості ведучого вечірок коштують близько $4000-5000. А так як Горбунов одружений на телезірці Каті Осадчій, то ексклюзивний репортаж з весілля швидше за все, отримає програма "Світське життя", яку вона веде.

Нагадаємо, в 2017 дует "Потап і Настя" завершив роботу.

Пізніше музиканти заявили про створення сольних проектів.

Також Потап офіційно заявив, що розлучена з Іриною Горовий.