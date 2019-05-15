Потап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами, - ЗМІ

23 травня продюсер Потап (Олексій Потапенко) і співачка Настя Каменських (NK) стануть чоловіком і дружиною. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела.\r\n"Нарешті Потапу і Насті будуть кричати "гірко!". Весілля відбудеться в Києві, а після - молодята відлітають у медовий місяць", - розповіли виданню.\r\nПотап і Настя, фото: instagram.com\r\nУ розпорядженні "Страны" виявилася запрошувальна листівка на весільну вечірку. Це такий собі ребус, в якому зашифровані секретні дані.\r\n\r\nМолодята просять у запрошених застовпити дату і повідомити про свою присутність.\r\n"Дорогоцінний наш друг! Запрошуємо тебе і твою людину на весілля століття. Збережи для нас дату 23 травня і обов'язково підтверди свою присутність. Нарешті-то добрий ведмідь знайде свій безцінний камінчик. Давай збережемо це в секреті", - написано на запрошенні.\r\nПередбачається, що "добрий ведмідь" - це Потап, а "безцінний камінчик" - Настя Каменських.\r\nНа листівці зображено герб нової сім'ї. На ньому: символ Києва - каштани, а також ноти, то є музика, яка зв'язала Анастасію та Олексія. Золотим вибито літери П і К, відповідно Потап і Каменських.\r\nНастя Каменських і Олексій Потапенко, фото: instagram.com\r\nОрганізацією торжества займається івент-агентство Людмили Голубицької "GG PROJECT". Подробиці торжества тримають в суворій секретності.\r\nТамадою на весілля покликали 48-річного актора Юрія Горбунова. Зазначимо, що його послуги в якості ведучого вечірок коштують близько $4000-5000. А так як Горбунов одружений на телезірці Каті Осадчій, то ексклюзивний репортаж з весілля швидше за все, отримає програма "Світське життя", яку вона веде.\r\nНагадаємо, в 2017 дует "Потап і Настя" завершив роботу.\r\nПізніше музиканти заявили про створення сольних проектів.\r\nТакож Потап офіційно заявив, що розлучена з Іриною Горовий.